Тыквенный суп – лучшее осеннее блюдо, которое ко всему и готовится элементарно. А для яркого вкуса добавьте в суп специи, сливки, травы и подавайте с гренками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного тыквенного крем-супа со сливками.

Ингредиенты:

половинка тыквы

половинка перца

1 помидор

1 луковица

1 морковь

чеснок

прованские травы, соль

100 мл воды

олія

200 мл сливок

Способ приготовления:

1. Все овощи отправляем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут.

2. После перекладываем в кастрюлю, добавляем сливки и перебиваем блендером до однородности.

Подавайте с гренками, будет очень вкусно!

