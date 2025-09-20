Видео дня
Полезный и очень вкусный тыквенный крем-суп со сливками: рецепт осеннего блюда
Тыквенный суп – лучшее осеннее блюдо, которое ко всему и готовится элементарно. А для яркого вкуса добавьте в суп специи, сливки, травы и подавайте с гренками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного тыквенного крем-супа со сливками.
Ингредиенты:
- половинка тыквы
- половинка перца
- 1 помидор
- 1 луковица
- 1 морковь
- чеснок
- прованские травы, соль
- 100 мл воды
- олія
- 200 мл сливок
Способ приготовления:
1. Все овощи отправляем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут.
2. После перекладываем в кастрюлю, добавляем сливки и перебиваем блендером до однородности.
Подавайте с гренками, будет очень вкусно!
