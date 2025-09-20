Полезный и очень вкусный тыквенный крем-суп со сливками: рецепт осеннего блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
270
Рецепт супа

Тыквенный суп – лучшее осеннее блюдо, которое ко всему и готовится элементарно. А для яркого вкуса добавьте в суп специи, сливки, травы и подавайте с гренками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного тыквенного крем-супа со сливками. 

Ингредиенты:

  • половинка тыквы
  • половинка перца
  • 1 помидор
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • чеснок
  • прованские травы, соль
  • 100 мл воды
  • олія 
  • 200 мл сливок

Способ приготовления:

1. Все овощи отправляем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут.

2. После перекладываем в кастрюлю, добавляем сливки и перебиваем блендером до однородности.

Подавайте с гренками, будет очень вкусно!

