Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и легкое блюдо для завтрака или перекуса, идеальным вариантом будут овощные запеканки, пироги, омлеты, горячие бутерброды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога без муки, с брокколи, рыбой и сыром.

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Сливки – 200 мл

Брокколи – 150 г

Рыба красная (или филейные обрезки) – 150 г

Помидоры черри – 6-8 шт.

Моцарелла

Соль

Лимонный перец

Базилик сушеный

Способ приготовления:

1. Выложите в форму с пергаментом брокколи, рыбу, помидоры и творог.

2. Смешайте яйца со сливками, специями и залить в форму.

3. Выпекайте при температуре 200 С в течение 20-25 минут.

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