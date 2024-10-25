Полезный и вкусный киш с рыбой, брокколи, сыром і без муки: рецепт блюда за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и легкое блюдо для завтрака или перекуса, идеальным вариантом будут овощные запеканки, пироги, омлеты, горячие бутерброды.

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Вкусный киш

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога без муки, с брокколи, рыбой и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Яйца – 5 шт.
  • Сливки – 200 мл
  • Брокколи – 150 г
  • Рыба красная (или филейные обрезки) – 150 г
  • Помидоры черри – 6-8 шт. 
  • Моцарелла
  • Соль
  • Лимонный перец
  • Базилик сушеный

Способ приготовления:

1. Выложите в форму с пергаментом брокколи, рыбу, помидоры и творог.

Ингредиенты для киша

2. Смешайте яйца со сливками, специями и залить в форму.

Сколько готовить киш

3. Выпекайте при температуре 200 С в течение 20-25 минут.

Готовый киш

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