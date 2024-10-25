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Полезный и вкусный киш с рыбой, брокколи, сыром і без муки: рецепт блюда за считанные минуты
Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и легкое блюдо для завтрака или перекуса, идеальным вариантом будут овощные запеканки, пироги, омлеты, горячие бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога без муки, с брокколи, рыбой и сыром.
Ингредиенты:
- Яйца – 5 шт.
- Сливки – 200 мл
- Брокколи – 150 г
- Рыба красная (или филейные обрезки) – 150 г
- Помидоры черри – 6-8 шт.
- Моцарелла
- Соль
- Лимонный перец
- Базилик сушеный
Способ приготовления:
1. Выложите в форму с пергаментом брокколи, рыбу, помидоры и творог.
2. Смешайте яйца со сливками, специями и залить в форму.
3. Выпекайте при температуре 200 С в течение 20-25 минут.
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