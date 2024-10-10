Полезный мармелад из тыквы: как приготовить вкусный и безопасный десерт
Полезная тыква может быть основой для салатов, закусок, а также каш и даже десертов. Из нее получится нежный пудинг, пироги, запеканки и мармелад.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мармелада из тыквы, с лимонным соком и сахаром.
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Сок лимона – 1/2 шт.
- Сахар – 100 г или сироп агавы – 75 г
- Агар-агар – 7 г
Способ приготовления:
1. Тыкву почистите, нарежьте на небольшие кусочки.
2. Запеките или сварите до готовности. Если тыкву варили, то слейте всю воду.
3. Перебейте тыкву в блендере вместе с лимонным соком, сахаром или сиропом. Перелейте в сотейник и поставьте на огонь. Добавьте агар-агар и варите 4 минуты.
3. Разлейте по фигурным силиконовым формам, или в любую посуду, смазанную маслом. Оставьте до полного охлаждения и можно есть!
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