Полезная тыква может быть основой для салатов, закусок, а также каш и даже десертов. Из нее получится нежный пудинг, пироги, запеканки и мармелад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мармелада из тыквы, с лимонным соком и сахаром.

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Сок лимона – 1/2 шт.

Сахар – 100 г или сироп агавы – 75 г

Агар-агар – 7 г

Способ приготовления:

1. Тыкву почистите, нарежьте на небольшие кусочки.

2. Запеките или сварите до готовности. Если тыкву варили, то слейте всю воду.

3. Перебейте тыкву в блендере вместе с лимонным соком, сахаром или сиропом. Перелейте в сотейник и поставьте на огонь. Добавьте агар-агар и варите 4 минуты.

3. Разлейте по фигурным силиконовым формам, или в любую посуду, смазанную маслом. Оставьте до полного охлаждения и можно есть!

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