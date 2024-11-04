Мармелад из тыквы – это отличная альтернатива магазинным сладостям. И приготовить такой вкусник можно прямо сейчас, пока длится сезон необходимых плодов. В домашних условиях это сделать очень просто.

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Идея приготовления полезного домашнего мармелада из тыквы опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такой десерт смело можно давать детям.

Ингредиенты:

тыква – 500 г;

сок лимона – 0,5 шт.

сахар – 100 г или сироп агавы – 75 г;

агар-агар – 7 г.

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить, нарезать на небольшие кусочки.

2. Запечь или сварить до готовности. Если тыква варили, то слить всю воду.

3. Взбить в блендере вместе с лимонным соком, сахаром или сиропом.

4. Перелить в сотейник и поставить на огонь.

5. Добавить агар-агар и варить 4 минуты.

6. Разлить по фигурным силиконовым формам или в любую посуду, смазанную маслом.

7. Оставить до полного охлаждения и можно есть

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