Полезный мармелад из тыквы для детей: отличная альтернатива магазинным конфетам

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
594
Полезный мармелад из тыквы для детей: отличная альтернатива магазинным конфетам

Мармелад из тыквы – это отличная альтернатива магазинным сладостям. И приготовить такой вкусник можно прямо сейчас, пока длится сезон необходимых плодов. В домашних условиях это сделать очень просто.

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Идея приготовления полезного домашнего мармелада из тыквы опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такой десерт смело можно давать детям.

Полезный мармелад из тыквы для детей: отличная альтернатива магазинным конфетам

Ингредиенты:

  • тыква – 500 г;
  • сок лимона – 0,5 шт.
  • сахар – 100 г или сироп агавы – 75 г;
  • агар-агар – 7 г.

Способ приготовления:

Полезный мармелад из тыквы для детей: отличная альтернатива магазинным конфетам

1. Тыкву почистить, нарезать на небольшие кусочки.

2. Запечь или сварить до готовности. Если тыква варили, то слить всю воду.

Полезный мармелад из тыквы для детей: отличная альтернатива магазинным конфетам

3. Взбить в блендере вместе с лимонным соком, сахаром или сиропом.

Полезный мармелад из тыквы для детей: отличная альтернатива магазинным конфетам

4. Перелить в сотейник и поставить на огонь.

5. Добавить агар-агар и варить 4 минуты.

Полезный мармелад из тыквы для детей: отличная альтернатива магазинным конфетам

6. Разлить по фигурным силиконовым формам или в любую посуду, смазанную маслом.

7. Оставить до полного охлаждения и можно есть

Полезный мармелад из тыквы для детей: отличная альтернатива магазинным конфетам

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