Полезный мармелад из тыквы для детей: отличная альтернатива магазинным конфетам
Мармелад из тыквы – это отличная альтернатива магазинным сладостям. И приготовить такой вкусник можно прямо сейчас, пока длится сезон необходимых плодов. В домашних условиях это сделать очень просто.
Идея приготовления полезного домашнего мармелада из тыквы опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такой десерт смело можно давать детям.
Ингредиенты:
- тыква – 500 г;
- сок лимона – 0,5 шт.
- сахар – 100 г или сироп агавы – 75 г;
- агар-агар – 7 г.
Способ приготовления:
1. Тыкву почистить, нарезать на небольшие кусочки.
2. Запечь или сварить до готовности. Если тыква варили, то слить всю воду.
3. Взбить в блендере вместе с лимонным соком, сахаром или сиропом.
4. Перелить в сотейник и поставить на огонь.
5. Добавить агар-агар и варить 4 минуты.
6. Разлить по фигурным силиконовым формам или в любую посуду, смазанную маслом.
7. Оставить до полного охлаждения и можно есть
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