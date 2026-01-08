Полезный паштет из куриной печени, с медом, маслом и морковью: рецепт самой вкусной и легкой закуски
Куриная печень – не только бюджетный, но и очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для вкусных закусок, а также теплых салатов, тортов, блинов, котлет и паштетов. Для того, чтобы любая печень не горчила, кулинары советуют заливать ее молоком на 20-30 минут перед приготовлением блюд из нее.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из куриной печени.
Ингредиенты:
- Куриная печень 1 кг
- Морковь 0,5 кг
- Лук репчатый 0,5 кг
- Масло для жарки 5-6 ст. л.
- Соль
- Смесь перцев
- Мускатный орех
- Молотая гвоздика
- Мед цветочный 1 ст. л.
- Сливочное масло 100 г
Способ приготовления:
1. На масле обжарить лук и морковь до золотистой корочки, отложить. На той же сковороде обжарить печень до корочки (но не пережарить!).
2. Добавьте обратно морковь с луком, перемешайте, добавьте специи, соль и мед. Снимите с огня.
3. Взбейте все блендером до однородной массы и влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: