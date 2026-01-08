Полезный паштет из куриной печени, с медом, маслом и морковью: рецепт самой вкусной и легкой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
117
Куриная печень – не только бюджетный, но и очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для вкусных закусок, а также теплых салатов, тортов, блинов, котлет и паштетов. Для того, чтобы любая печень не горчила, кулинары советуют заливать ее молоком на 20-30 минут перед приготовлением блюд из нее.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из куриной печени.

Ингредиенты:

  • Куриная печень 1 кг
  • Морковь 0,5 кг
  • Лук репчатый 0,5 кг
  • Масло для жарки 5-6 ст. л.
  • Соль
  • Смесь перцев
  • Мускатный орех
  • Молотая гвоздика
  • Мед цветочный 1 ст. л.
  • Сливочное масло 100 г

Способ приготовления:

1. На масле обжарить лук и морковь до золотистой корочки, отложить. На той же сковороде обжарить печень до корочки (но не пережарить!).

2. Добавьте обратно морковь с луком, перемешайте, добавьте специи, соль и мед. Снимите с огня.

3. Взбейте все блендером до однородной массы и влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.

