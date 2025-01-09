Полезный попкорн, что не навредит фигуре: как приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Полезный попкорн, что не навредит фигуре: как приготовить

Когда человек следит за собственной фигурой, или пытается сбросить лишний вес, существует определенный перечень продуктов, подпадающих под категорический запрет. Одним из них является попкорн. В результате этого человек больше не может наслаждаться просмотром фильма или сериала вместе с любимыми вкусностями.

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Однако, благодаря рецепту попкорна от диетолога Алины Агарковой, который она опубликовала в Instagram, это больше не проблема. Она рассказала, как приготовить попкорн, чтобы он был полезным и не вредил фигуре.

Полезный попкорн, что не навредит фигуре: как приготовить

Ингредиенты

  • Рисовые хлебцы
  • Вода оливковое масло
  • Любимые специи

Способ приготовления

1. Хлебцы разломать руками и сбрызнуть водой. Тщательно перемешать.

Полезный попкорн, что не навредит фигуре: как приготовить

2. Отправить в микроволновку на 1,5-2 минуты.

Полезный попкорн, что не навредит фигуре: как приготовить

3. Добавить любимые специи и перемешать еще раз.

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