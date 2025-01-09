Полезный попкорн, что не навредит фигуре: как приготовить
Когда человек следит за собственной фигурой, или пытается сбросить лишний вес, существует определенный перечень продуктов, подпадающих под категорический запрет. Одним из них является попкорн. В результате этого человек больше не может наслаждаться просмотром фильма или сериала вместе с любимыми вкусностями.
Однако, благодаря рецепту попкорна от диетолога Алины Агарковой, который она опубликовала в Instagram, это больше не проблема. Она рассказала, как приготовить попкорн, чтобы он был полезным и не вредил фигуре.
Ингредиенты
- Рисовые хлебцы
- Вода оливковое масло
- Любимые специи
Способ приготовления
1. Хлебцы разломать руками и сбрызнуть водой. Тщательно перемешать.
2. Отправить в микроволновку на 1,5-2 минуты.
3. Добавить любимые специи и перемешать еще раз.
На OBOZ.UA есть рецепты и других блюд, которые подойдут к просмотру фильма: