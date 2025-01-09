Когда человек следит за собственной фигурой, или пытается сбросить лишний вес, существует определенный перечень продуктов, подпадающих под категорический запрет. Одним из них является попкорн. В результате этого человек больше не может наслаждаться просмотром фильма или сериала вместе с любимыми вкусностями.

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Однако, благодаря рецепту попкорна от диетолога Алины Агарковой, который она опубликовала в Instagram, это больше не проблема. Она рассказала, как приготовить попкорн, чтобы он был полезным и не вредил фигуре.

Ингредиенты

Рисовые хлебцы

Вода оливковое масло

Любимые специи

Способ приготовления

1. Хлебцы разломать руками и сбрызнуть водой. Тщательно перемешать.

2. Отправить в микроволновку на 1,5-2 минуты.

3. Добавить любимые специи и перемешать еще раз.

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