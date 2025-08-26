Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится элементарно
Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, который можно есть в любом виде – сыром, вареном, запеченном. Важно отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, бобовыми, яйцами, сырами, сельдью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, который можно есть каждый день.
Ингредиенты:
- запеченная свекла 150 г
- помидор
- нут
- лук
- огурец и красный лук
- микс зелени – кинза, петрушка
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Свеклу запечь, порезать кубиком. Огурцы и помидоры, лук, зелень также мелко нарежьте. Нут сварите.
2. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: