Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, который можно есть в любом виде – сыром, вареном, запеченном. Важно отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, бобовыми, яйцами, сырами, сельдью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, который можно есть каждый день.

Ингредиенты:

запеченная свекла 150 г

помидор

нут

лук

огурец и красный лук

микс зелени – кинза, петрушка

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь, порезать кубиком. Огурцы и помидоры, лук, зелень также мелко нарежьте. Нут сварите.

2. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом и можно есть!

