Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
876
Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, который можно есть в любом виде – сыром, вареном, запеченном. Важно отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, бобовыми, яйцами, сырами, сельдью.

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, который можно есть каждый день.

Ингредиенты:

  • запеченная свекла 150 г
  • помидор
  • нут
  • лук
  • огурец и красный лук
  • микс зелени – кинза, петрушка
  • оливковое масло

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь, порезать кубиком. Огурцы и помидоры, лук, зелень также мелко нарежьте. Нут сварите.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом и можно есть!

Готовый салат

