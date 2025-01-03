Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также полезных закусок и первых блюд. Еще свеклу полезно есть в сыром виде.

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram очень простым рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с чесноком и зеленью.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Свекла
  • Сеснок
  • Соль
  • Масло
  • Зелень

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите на терке для корейской моркови. Пропустите через пресс зубчики чеснока и добавляем в натертую свекольную массу. Соль по вкусу.

Свекла со специями

2. Заливаем сверху горячим маслом, перемешиваем.

Чеснок для салата

3. Подавайте салат с зеленью.

Готовый салат

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