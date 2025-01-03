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Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт
Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также полезных закусок и первых блюд. Еще свеклу полезно есть в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram очень простым рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- Свекла
- Сеснок
- Соль
- Масло
- Зелень
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите на терке для корейской моркови. Пропустите через пресс зубчики чеснока и добавляем в натертую свекольную массу. Соль по вкусу.
2. Заливаем сверху горячим маслом, перемешиваем.
3. Подавайте салат с зеленью.
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