Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также полезных закусок и первых блюд. Еще свеклу полезно есть в сыром виде.

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Кулинар поделилась в Instagram очень простым рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

Свекла

Сеснок

Соль

Масло

Зелень

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите на терке для корейской моркови. Пропустите через пресс зубчики чеснока и добавляем в натертую свекольную массу. Соль по вкусу.

2. Заливаем сверху горячим маслом, перемешиваем.

3. Подавайте салат с зеленью.

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