Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который можно есть в любом виде, вкусно будет в сыром, вареное и запеченном виде. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, вареными яйцами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с зеленью, оливками и сыром.

Ингредиенты:

руккола 70 г

свекла вареная 1 шт.

сыр фета 150 г

маслины 50 г

оливковое масло 1 ст. л.

бальзамическая заправка

кунжут

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките свеклу, порежьте свеклу и сыр кубиком.

2. Выложите на блюдо рукколу, сверху свеклу, маслины, полейте маслом и бальзамическим соусом.

3. Присыпьте кунжутом и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: