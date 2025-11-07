Полезный салат из запеченной свеклы на каждый день: как приготовить самое вкусное блюдо

Рецепт салата

Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который можно есть в любом виде, вкусно будет в сыром, вареное и запеченном виде. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, вареными яйцами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с зеленью, оливками и сыром. 

Ингредиенты:

  • руккола 70 г
  • свекла вареная 1 шт.
  • сыр фета 150 г
  • маслины 50 г
  • оливковое масло 1 ст. л.
  • бальзамическая заправка
  • кунжут 

Способ приготовления: 

1. Отварите или запеките свеклу, порежьте свеклу и сыр кубиком. 

2. Выложите на блюдо рукколу, сверху свеклу, маслины, полейте маслом и бальзамическим соусом. 

3. Присыпьте кунжутом и подавайте.

