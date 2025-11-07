Все рецепты
Полезный салат из запеченной свеклы на каждый день: как приготовить самое вкусное блюдо
Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который можно есть в любом виде, вкусно будет в сыром, вареное и запеченном виде. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, вареными яйцами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с зеленью, оливками и сыром.
Ингредиенты:
- руккола 70 г
- свекла вареная 1 шт.
- сыр фета 150 г
- маслины 50 г
- оливковое масло 1 ст. л.
- бальзамическая заправка
- кунжут
Способ приготовления:
1. Отварите или запеките свеклу, порежьте свеклу и сыр кубиком.
2. Выложите на блюдо рукколу, сверху свеклу, маслины, полейте маслом и бальзамическим соусом.
3. Присыпьте кунжутом и подавайте.
