Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Полезный свекольный салат без уксуса и майонеза: из чего сделать заправку

Свекольные салаты остаются популярными благодаря простоте приготовления и доступным ингредиентам. Если вы ищете легкий вариант без уксуса и майонеза, есть простой рецепт с натуральной заправкой, которая подчеркивает вкус овощей. Такой салат подходит для ежедневного меню, его можно подать как отдельное блюдо или как гарнир. Готовится быстро, а все компоненты легко найти в любом супермаркете.

Идея приготовления вкусного свекольного салата без майонеза и уксуса опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Полезный свекольный салат без уксуса и майонеза: из чего сделать заправку

Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт.
  • лук фиолетовый – 1 шт.
  • консервированный горошек – 1 банка

Ингредиенты для заправки:

  • масло растительное нерафинированное – 2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Полезный свекольный салат без уксуса и майонеза: из чего сделать заправку

1. Свеклу отварите или запеките в духовке до мягкости.

2. Дайте овощу полностью остыть, после чего натрите на крупной терке или на терке для корейской моркови.

Полезный свекольный салат без уксуса и майонеза: из чего сделать заправку

3. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Полезный свекольный салат без уксуса и майонеза: из чего сделать заправку

4. Добавьте к свекле вместе с консервированным зеленым горошком.

Полезный свекольный салат без уксуса и майонеза: из чего сделать заправку

5. Для заправки смешайте нерафинированное масло, соевый соус и лимонный сок.

6. Посолите по вкусу.

Полезный свекольный салат без уксуса и майонеза: из чего сделать заправку

7. Полейте салат заправкой, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы овощи впитали вкус.

