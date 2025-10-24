Полезный свекольный салат без уксуса и майонеза: из чего сделать заправку
Свекольные салаты остаются популярными благодаря простоте приготовления и доступным ингредиентам. Если вы ищете легкий вариант без уксуса и майонеза, есть простой рецепт с натуральной заправкой, которая подчеркивает вкус овощей. Такой салат подходит для ежедневного меню, его можно подать как отдельное блюдо или как гарнир. Готовится быстро, а все компоненты легко найти в любом супермаркете.
Идея приготовления вкусного свекольного салата без майонеза и уксуса опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- лук фиолетовый – 1 шт.
- консервированный горошек – 1 банка
Ингредиенты для заправки:
- масло растительное нерафинированное – 2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите или запеките в духовке до мягкости.
2. Дайте овощу полностью остыть, после чего натрите на крупной терке или на терке для корейской моркови.
3. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
4. Добавьте к свекле вместе с консервированным зеленым горошком.
5. Для заправки смешайте нерафинированное масло, соевый соус и лимонный сок.
6. Посолите по вкусу.
7. Полейте салат заправкой, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы овощи впитали вкус.
