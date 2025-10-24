Свекольные салаты остаются популярными благодаря простоте приготовления и доступным ингредиентам. Если вы ищете легкий вариант без уксуса и майонеза, есть простой рецепт с натуральной заправкой, которая подчеркивает вкус овощей. Такой салат подходит для ежедневного меню, его можно подать как отдельное блюдо или как гарнир. Готовится быстро, а все компоненты легко найти в любом супермаркете.

Идея приготовления вкусного свекольного салата без майонеза и уксуса опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 3 шт.

лук фиолетовый – 1 шт.

консервированный горошек – 1 банка

Ингредиенты для заправки:

масло растительное нерафинированное – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките в духовке до мягкости.

2. Дайте овощу полностью остыть, после чего натрите на крупной терке или на терке для корейской моркови.

3. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

4. Добавьте к свекле вместе с консервированным зеленым горошком.

5. Для заправки смешайте нерафинированное масло, соевый соус и лимонный сок.

6. Посолите по вкусу.

7. Полейте салат заправкой, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы овощи впитали вкус.

