Вкусные сезонные фрукты можно использовать для приготовления полезных десертов. Например, можно выбрать яблочное пюре. С ним ваши любимые вкусности будут в меру сладкими и питательными.

Рецептом полезного яблочного десерта без сахара и поделилась известная украинская певица Ольга Цибульская (cybulskaya) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яблочное пюре – 150 г

яйца – 2 шт.

какао – 2 ст.л.

рисовая мука – 3 ст.л.

натертый горький шоколад

ягоды для украшения

Способ приготовления:

1. Смешать пюре с яйцами.

2. Добавить какао + рисовая мука.

3. Посыпать шоколадом.

4. Перемешать и вылить в форму.

5. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

6. Украсить ягодами сверху.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: