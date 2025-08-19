Полезный яблочный десерт без сахара: рецептом поделилась Ольга Цибульская

Вкусные сезонные фрукты можно использовать для приготовления полезных десертов. Например, можно выбрать яблочное пюре. С ним ваши любимые вкусности будут в меру сладкими и питательными.

Рецептом полезного яблочного десерта без сахара и поделилась известная украинская певица Ольга Цибульская (cybulskaya) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • яблочное пюре – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • какао – 2 ст.л.
  • рисовая мука – 3 ст.л.
  • натертый горький шоколад
  • ягоды для украшения

Способ приготовления:

1. Смешать пюре с яйцами.

2. Добавить какао + рисовая мука.

3. Посыпать шоколадом.

4. Перемешать и вылить в форму.

5. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

6. Украсить ягодами сверху.

