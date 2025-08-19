Все рецепты
Полезный яблочный десерт без сахара: рецептом поделилась Ольга Цибульская
Вкусные сезонные фрукты можно использовать для приготовления полезных десертов. Например, можно выбрать яблочное пюре. С ним ваши любимые вкусности будут в меру сладкими и питательными.
Рецептом полезного яблочного десерта без сахара и поделилась известная украинская певица Ольга Цибульская (cybulskaya) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- яблочное пюре – 150 г
- яйца – 2 шт.
- какао – 2 ст.л.
- рисовая мука – 3 ст.л.
- натертый горький шоколад
- ягоды для украшения
Способ приготовления:
1. Смешать пюре с яйцами.
2. Добавить какао + рисовая мука.
3. Посыпать шоколадом.
4. Перемешать и вылить в форму.
5. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.
6. Украсить ягодами сверху.
