Полезный заливной пирог с курицей: рецепт без дрожжей и заморочек

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Полезный заливной пирог с курицей: рецепт без дрожжей и заморочек

Выпечка бывает не только вкусной, но и полезной. Для этого нужно просто правильно подобрать ингредиенты и четко соблюдать все пропорции.

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Вот например, фудблогер с ником smachna_dopomoha в Instagram продемонстрировала, как из простых составляющих можно приготовить действительно полезный пирог. Его рецепт не содержит дрожжей, а приготовление не составит каких-либо проблем. Также его очень удобно брать с собой.

Полезный заливной пирог с курицей: рецепт без дрожжей и заморочек

Ингредиенты

  • Филе индейки\курицы – 300 гр
  • Филе бедра – 200 гр
  • Лук – 2 шт
  • Кефир – 500 мл
  • Ржаная мука – 80 гр
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Специи – по вкусу
  • Кунжут – для украшения
  • Тмин – для украшения
  • Топленое масло – ½ ч.л.
  • Вода – 100 мл

Способ приготовления

1. Мясо, лук и специи перекрутить в блендере.

Полезный заливной пирог с курицей: рецепт без дрожжей и заморочек

2. На сковороде растопить масло, выложить фарш, залить водой.

3. Добавить соль и специи. Помешивая, жарить до готовности мяса и выпаривания жидкости. Дать немного остыть.

Полезный заливной пирог с курицей: рецепт без дрожжей и заморочек

4. Смешать яйца, кефир и специи. Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородной массы.

Полезный заливной пирог с курицей: рецепт без дрожжей и заморочек

5. Включить духовку на 180 градусов.

6. В форму застеленную пергаментом вылить 1/3 жидкости, выложить сверху фарш и вылить остаток смеси.

Полезный заливной пирог с курицей: рецепт без дрожжей и заморочек

7. Посыпать семечками и отправить в печь на 40-45 минут.

Полезный заливной пирог с курицей: рецепт без дрожжей и заморочек

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