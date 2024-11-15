Полезный заливной пирог с курицей: рецепт без дрожжей и заморочек
Выпечка бывает не только вкусной, но и полезной. Для этого нужно просто правильно подобрать ингредиенты и четко соблюдать все пропорции.
Вот например, фудблогер с ником smachna_dopomoha в Instagram продемонстрировала, как из простых составляющих можно приготовить действительно полезный пирог. Его рецепт не содержит дрожжей, а приготовление не составит каких-либо проблем. Также его очень удобно брать с собой.
Ингредиенты
- Филе индейки\курицы – 300 гр
- Филе бедра – 200 гр
- Лук – 2 шт
- Кефир – 500 мл
- Ржаная мука – 80 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Специи – по вкусу
- Кунжут – для украшения
- Тмин – для украшения
- Топленое масло – ½ ч.л.
- Вода – 100 мл
Способ приготовления
1. Мясо, лук и специи перекрутить в блендере.
2. На сковороде растопить масло, выложить фарш, залить водой.
3. Добавить соль и специи. Помешивая, жарить до готовности мяса и выпаривания жидкости. Дать немного остыть.
4. Смешать яйца, кефир и специи. Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородной массы.
5. Включить духовку на 180 градусов.
6. В форму застеленную пергаментом вылить 1/3 жидкости, выложить сверху фарш и вылить остаток смеси.
7. Посыпать семечками и отправить в печь на 40-45 минут.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты пирогов: