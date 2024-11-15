Выпечка бывает не только вкусной, но и полезной. Для этого нужно просто правильно подобрать ингредиенты и четко соблюдать все пропорции.

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Вот например, фудблогер с ником smachna_dopomoha в Instagram продемонстрировала, как из простых составляющих можно приготовить действительно полезный пирог. Его рецепт не содержит дрожжей, а приготовление не составит каких-либо проблем. Также его очень удобно брать с собой.

Ингредиенты

Филе индейки\курицы – 300 гр

Филе бедра – 200 гр

Лук – 2 шт

Кефир – 500 мл

Ржаная мука – 80 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Специи – по вкусу

Кунжут – для украшения

Тмин – для украшения

Топленое масло – ½ ч.л.

Вода – 100 мл

Способ приготовления

1. Мясо, лук и специи перекрутить в блендере.

2. На сковороде растопить масло, выложить фарш, залить водой.

3. Добавить соль и специи. Помешивая, жарить до готовности мяса и выпаривания жидкости. Дать немного остыть.

4. Смешать яйца, кефир и специи. Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородной массы.

5. Включить духовку на 180 градусов.

6. В форму застеленную пергаментом вылить 1/3 жидкости, выложить сверху фарш и вылить остаток смеси.

7. Посыпать семечками и отправить в печь на 40-45 минут.

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