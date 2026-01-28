Все рецепты
Полезный зимний салат с брокколи и яблоком: чем заправить
Зимой очень важно добавить в рацион овощи, чтобы обогатить организм витаминами. На этот случай прекрасно подходит брокколи. Соедините овощ с яблоками, орехами и клюквой и сделайте вкусный и питательный салат.
Идея приготовления зимнего салата из брокколи опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- брокколи – 1 кочан (разобрать на мелкие соцветия);
- яблоко – 1 шт.
- клюква сушеная – 100 г
- орехи грецкие или пекан – 100 г (можно слегка подсушить);
- вяленые томаты - 30 г
- лук красный или шалот – 1/4 или целый шалот
Ингредиенты для заправки:
- греческий йогурт – 250 г
- майонез – 1 ст.л.
- винный уксус или яблочный – по вкусу
- мед – 1 ст.л.
- соль и черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Брокколи можно отварить 2 минуты в кипящей воде или готовить из сырой.
2. В большой миске соединить брокколи, яблоко, клюкву, томаты, орехи и мелко нарезанный лук.
3. Отдельно смешать все ингредиенты для заправки до однородности.
4. Полить салат заправкой.
5. Хорошо перемешать.
