Полезный зимний салат с брокколи и яблоком: чем заправить: чем заправить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
390
Зимой очень важно добавить в рацион овощи, чтобы обогатить организм витаминами. На этот случай прекрасно подходит брокколи. Соедините овощ с яблоками, орехами и клюквой и сделайте вкусный и питательный салат.

Идея приготовления зимнего салата из брокколи опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • брокколи – 1 кочан (разобрать на мелкие соцветия);
  • яблоко – 1 шт.
  • клюква сушеная – 100 г
  • орехи грецкие или пекан – 100 г (можно слегка подсушить);
  • вяленые томаты - 30 г
  • лук красный или шалот – 1/4 или целый шалот

Ингредиенты для заправки:

  • греческий йогурт – 250 г
  • майонез – 1 ст.л.
  • винный уксус или яблочный – по вкусу
  • мед – 1 ст.л.
  • соль и черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Брокколи можно отварить 2 минуты в кипящей воде или готовить из сырой.

2. В большой миске соединить брокколи, яблоко, клюкву, томаты, орехи и мелко нарезанный лук.

3. Отдельно смешать все ингредиенты для заправки до однородности.

4. Полить салат заправкой.

5. Хорошо перемешать.

