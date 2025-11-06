Получится очень сытно: как вкусно запечь тыкву с начинкой

Получится очень сытно: как вкусно запечь тыкву с начинкой

Осень – лучшая пора, чтобы готовить блюда из тыквы. Этот овощ прекрасно сочетается как со сладкими, так и с солеными ингредиентами, а еще из него можно сделать настоящий семейный ужин. Один из самых вкусных вариантов – запечь тыкву с сытной начинкой. Такое блюдо выглядит аппетитно, имеет нежный аромат и надолго дарит ощущение сытости. Его легко приготовить даже без особого кулинарного опыта.

Идея приготовления сытной запеченной тыквы с начинкой опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

  • тыква – 1 небольшая
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • соль – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • масло для жарки – 1 ст.л.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • зеленый лук – 40 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • фарш (мясной или растительный) – 400 г
  • протертые томаты – 200 г
  • соль – по вкусу
  • твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Тыкву разрежьте пополам и выньте семена.

2. Смажьте поверхность оливковым маслом, слегка посолите и запекайте в духовке примерно 30-40 минут при температуре 180°C, пока мякоть не станет нежной.

3. Тем временем подготовьте начинку. Измельчите лук, зеленый лук и чеснок.

4. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Добавьте фарш и протертые томаты, посолите, перемешайте и тушите на среднем огне около 10 минут, пока начинка не станет густой и ароматной.

5. После этого наполните половинки тыквы подготовленной смесью, посыпьте сверху тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут.

6. Когда сыр расплавится и образует аппетитную корочку – блюдо готово.

7. Подавать запеченную тыкву можно прямо в кожуре – она прекрасно держит форму и выглядит эффектно даже на праздничном столе.

