Получится очень вкусно и диетично: что приготовить ребенку из фарша вместо привычных котлет

Екатерина Ягович
Моя Школа
1 минута
477
Получится очень вкусно и диетично: что приготовить ребенку из фарша вместо привычных котлет

Вместо привычных котлет из фарша для детей можно приготовить вкусные корзиночки с начинкой. Добавьте полезную начинку в виде брокколи и сыра. А жарить на масле ничего не придется, потому что изделия запекаются в духовке.

Идея приготовления мясных корзинок из фарша опубликована на странице фудблогера blw gin в Instagram.

Получится очень вкусно и диетично: что приготовить ребенку из фарша вместо привычных котлет

Ингредиенты:

  • фарш (любой) – 400 г
  • лук – 1/2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • яйцо – 1 шт.
  • брокколи – 2-3 соцветия
  • сыр – 100 г
  • приправы

Способ приготовления:

Получится очень вкусно и диетично: что приготовить ребенку из фарша вместо привычных котлет

1. Лук, чеснок, яйцо измельчить в блендере.

2. Добавить к фаршу со специями.

Получится очень вкусно и диетично: что приготовить ребенку из фарша вместо привычных котлет

3. Брокколи залить кипятком и мелко порезать.

Получится очень вкусно и диетично: что приготовить ребенку из фарша вместо привычных котлет

4. Сформировать шарики и сделать ложкой ямки для начинки.

Получится очень вкусно и диетично: что приготовить ребенку из фарша вместо привычных котлет

5. Добавляем начинку брокколи и сыр.

6. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут (зависит от типа фарша – куриный готовится быстро, а свинина дольше).

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