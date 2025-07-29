Все рецепты
Получится очень вкусно и диетично: что приготовить ребенку из фарша вместо привычных котлет
Вместо привычных котлет из фарша для детей можно приготовить вкусные корзиночки с начинкой. Добавьте полезную начинку в виде брокколи и сыра. А жарить на масле ничего не придется, потому что изделия запекаются в духовке.
Идея приготовления мясных корзинок из фарша опубликована на странице фудблогера blw gin в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш (любой) – 400 г
- лук – 1/2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- яйцо – 1 шт.
- брокколи – 2-3 соцветия
- сыр – 100 г
- приправы
Способ приготовления:
1. Лук, чеснок, яйцо измельчить в блендере.
2. Добавить к фаршу со специями.
3. Брокколи залить кипятком и мелко порезать.
4. Сформировать шарики и сделать ложкой ямки для начинки.
5. Добавляем начинку брокколи и сыр.
6. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут (зависит от типа фарша – куриный готовится быстро, а свинина дольше).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: