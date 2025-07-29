Вместо привычных котлет из фарша для детей можно приготовить вкусные корзиночки с начинкой. Добавьте полезную начинку в виде брокколи и сыра. А жарить на масле ничего не придется, потому что изделия запекаются в духовке.

Идея приготовления мясных корзинок из фарша опубликована на странице фудблогера blw gin в Instagram.

Ингредиенты:

фарш (любой) – 400 г

лук – 1/2 шт.

чеснок – 2 зубчика

яйцо – 1 шт.

брокколи – 2-3 соцветия

сыр – 100 г

приправы

Способ приготовления:

1. Лук, чеснок, яйцо измельчить в блендере.

2. Добавить к фаршу со специями.

3. Брокколи залить кипятком и мелко порезать.

4. Сформировать шарики и сделать ложкой ямки для начинки.

5. Добавляем начинку брокколи и сыр.

6. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут (зависит от типа фарша – куриный готовится быстро, а свинина дольше).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: