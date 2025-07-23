Помидоры с аспирином на зиму: получаются пряными, сочными и не распадаются в банке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Помидоры с аспирином на зиму: получаются пряными, сочными и не распадаются в банке

Помидоры с аспирином – это простой способ заготовки, который не требует стерилизации и хорошо хранится. Рецепт подходит даже для тех, кто не имеет много опыта в консервации. Помидоры получаются крепкими, пряными и ароматными. Прекрасно сочетаются с мясом, картофелем или просто с черным хлебом.

Идея приготовления пикантных помидоров с аспирином на зиму опубликована на странице фудблогера с ником smishna diana в Instagram.

Помидоры с аспирином на зиму: получаются пряными, сочными и не распадаются в банке

Ингредиенты:

  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 4 ст.л.
  • аспирин – 2 таблетки
  • уксус (9 %) – 5 ст.л.
  • несколько горошин душистого и черного перца
  • лавровые листья – 2 шт.
  • морковь – кусочками
  • петрушка – несколько веточек
  • спелые помидоры

Способ приготовления:

Помидоры с аспирином на зиму: получаются пряными, сочными и не распадаются в банке

1. В чистую 2-литровую банку положить специи: перец горошком, лавровые листья, несколько ломтиков моркови и веточку петрушки.

2. Плотно заполните банку помидорами.

Помидоры с аспирином на зиму: получаются пряными, сочными и не распадаются в банке

3. Добавьте сахар, соль, аспирин и уксус.

Помидоры с аспирином на зиму: получаются пряными, сочными и не распадаются в банке

4. Залейте все кипятком так, чтобы полностью покрыть помидоры.

Помидоры с аспирином на зиму: получаются пряными, сочными и не распадаются в банке

5. Проверьте, что аспирин полностью растворился – это важно для надежного хранения.

Помидоры с аспирином на зиму: получаются пряными, сочными и не распадаются в банке

6. Закройте банку герметичной крышкой, переверните и укутайте до полного остывания.

Помидоры с аспирином на зиму: получаются пряными, сочными и не распадаются в банке

7. Храните в прохладном месте.

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