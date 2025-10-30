Понравятся и детям, и взрослым: как приготовить вкусные творожные оладьи с грушей
Домашние творожные оладьи – это блюдо, которое всегда создает атмосферу уюта. Они получаются мягкие, ароматные и одновременно сытные. А если к обычному рецепту добавить немного груши, вкус приобретает легкую сладость и приятную свежесть. Такой десерт одинаково понравится и детям, и взрослым, ведь сочетание творога и спелых фруктов делает оладьи нежными, воздушными и аппетитными.
Идея приготовления воздушных сладких олдок с грушами опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 5-9% – 500 г творога 500 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 1 ст.л. (примерно 20 г)
- ванильный сахар – по вкусу
- груши – 2 шт.
- сода – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- кефир 2,5% – 160 г
- мука – 130 г (может понадобиться чуть больше или меньше)
Способ приготовления:
1. Творог тщательно протрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции.
2. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и соль, хорошо перемешайте до получения кремовой массы.
3. Влейте кефир, добавьте соду, погашенную лимонным соком.
4. Дождитесь, пока смесь начнет немного пениться – это сделает оладьи более пышными.
6. Постепенно добавляйте муку, замешивая густое, но мягкое тесто, которое немного липнет к рукам.
7. Груши нарежьте тонкими слайсами или небольшими кубиками, в зависимости от того, как хотите подать блюдо.
8. Разогрейте на сковороде совсем немного масла. Выкладывайте тесто ложкой, сверху размещайте слайс груши (если вы не добавляли ее в тесто), и жарьте на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.
9. Готовые оладьи выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
