Понравятся и детям, и взрослым: как приготовить вкусные творожные оладьи с грушей

Домашние творожные оладьи – это блюдо, которое всегда создает атмосферу уюта. Они получаются мягкие, ароматные и одновременно сытные. А если к обычному рецепту добавить немного груши, вкус приобретает легкую сладость и приятную свежесть. Такой десерт одинаково понравится и детям, и взрослым, ведь сочетание творога и спелых фруктов делает оладьи нежными, воздушными и аппетитными.

Идея приготовления воздушных сладких олдок с грушами опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

  • творог 5-9% – 500 г творога 500 г
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 1 ст.л. (примерно 20 г)
  • ванильный сахар – по вкусу
  • груши – 2 шт.
  • сода – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • кефир 2,5% – 160 г
  • мука – 130 г (может понадобиться чуть больше или меньше)Масло: для жаркиГруши: 2 шт.

Способ приготовления:

1. Творог тщательно протрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции.

2. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и соль, хорошо перемешайте до получения кремовой массы.

3. Влейте кефир, добавьте соду, погашенную лимонным соком.

4. Дождитесь, пока смесь начнет немного пениться – это сделает оладьи более пышными.

6. Постепенно добавляйте муку, замешивая густое, но мягкое тесто, которое немного липнет к рукам.

7. Груши нарежьте тонкими слайсами или небольшими кубиками, в зависимости от того, как хотите подать блюдо.

8. Разогрейте на сковороде совсем немного масла. Выкладывайте тесто ложкой, сверху размещайте слайс груши (если вы не добавляли ее в тесто), и жарьте на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

9. Готовые оладьи выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

