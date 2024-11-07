Популярный салат "Драйвовая курочка": рецепт блюда для новогоднего стола
Если вы хотите удивить гостей, приготовьте сытный салат "Драйвовая курочка", основа которого – копченое филе, сыр, яйца. А для свежести добавьте свежие овощи, листья салата.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата для новогоднего стола – "Драйвовая курочка".
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- помидоры – 2 шт.
- листья салата – пучок
- хлеб для сухарей – 3 ломтика
- мак – 1 ст.л
- майонез – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- соль по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Копченое филе, помидоры, салат нарежьте кусочками. Отварные яйца натрите на терку.
2. Майонез смешайте с горчицей.
3. Нарежьте хлеб кубиком, посыпьте итальянскими травами и солю, поджарьте на сухой сковороде.
4. Соберите салат слоями: копченая курица, сеточка из майонеза, натертые яйца, сеточка из майонеза, листья салата, сеточка из майонеза, помидоры, сеточка из майонеза, сухарики, сеточка из майонеза, посыпьте салат зернами мака.
Даем постоять час в холодильнике и подаем к столу!
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