Если вы хотите удивить гостей, приготовьте сытный салат "Драйвовая курочка", основа которого – копченое филе, сыр, яйца. А для свежести добавьте свежие овощи, листья салата.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата для новогоднего стола – "Драйвовая курочка".

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

помидоры – 2 шт.

листья салата – пучок

хлеб для сухарей – 3 ломтика

мак – 1 ст.л

майонез – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

соль по вкусу

итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Копченое филе, помидоры, салат нарежьте кусочками. Отварные яйца натрите на терку.

2. Майонез смешайте с горчицей.

3. Нарежьте хлеб кубиком, посыпьте итальянскими травами и солю, поджарьте на сухой сковороде.

4. Соберите салат слоями: копченая курица, сеточка из майонеза, натертые яйца, сеточка из майонеза, листья салата, сеточка из майонеза, помидоры, сеточка из майонеза, сухарики, сеточка из майонеза, посыпьте салат зернами мака.

Даем постоять час в холодильнике и подаем к столу!

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