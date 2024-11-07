Популярный салат "Драйвовая курочка": рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите удивить гостей, приготовьте сытный салат "Драйвовая курочка", основа которого – копченое филе, сыр, яйца. А для свежести добавьте свежие овощи, листья салата.

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата для новогоднего стола – "Драйвовая курочка".

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • листья салата – пучок
  • хлеб для сухарей – 3 ломтика
  • мак – 1 ст.л
  • майонез – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • соль по вкусу
  • итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Копченое филе, помидоры, салат нарежьте кусочками. Отварные яйца натрите на терку.

Из чего приготовить салат

2. Майонез смешайте с горчицей.

3. Нарежьте хлеб кубиком, посыпьте итальянскими травами и солю, поджарьте на сухой сковороде.

Приготовление салата

4. Соберите салат слоями: копченая курица, сеточка из майонеза, натертые яйца, сеточка из майонеза, листья салата, сеточка из майонеза, помидоры, сеточка из майонеза, сухарики, сеточка из майонеза, посыпьте салат зернами мака.

Приготовление салата

Даем постоять час в холодильнике и подаем к столу!

Готовый салат

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