Популярный торт "Еловая изба" по-простому: используйте слоеное тесто
Ленивый торт "Еловая изба" станет прекрасной альтернативой классическому рецепту, ведь его можно приготовить с помощью слоеного теста. Простота приготовления, минимум ингредиентов и отличный вкус делают этот десерт идеальным выбором для любого праздника или семейного чаепития. Сочные вишни гармонично дополняют нежный крем из сметаны, а оригинальный "домик" из трубочек выглядит впечатляюще. Только несколько шагов – и десерт готов радовать родных и близких.
Идея приготовления ленивого торта "Лесная изба" из слоеного теста опубликована на странице фудблогера с ником mari romanova в Instagram. Попробуйте этот рецепт и он обязательно станет вашим фаворитом.
Ингредиенты:
- готовое слоеное-дрожжевое тесто – 3 листа
- вишня без косточек – 0,5 банки
Ингредиенты для крема:
- сметана – 900 г
- сахар – 150 г
Способ приготовления:
1. Тесто раскатать, порезать на полоски.
2. Выложить вишню, защелкнуть края.
3. Выложить на противень швом вниз.
4. Поставить в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.
5. Для крема смешать сметану и сахар.
6. Достать трубочки, дать остыть, обрезать края и собрать торт: 4 трубочки-крем, 3 трубочки-крем, 2 трубочки-крем, и 1 сверху смазать кремом, посыпать тертым шоколадом.
7. Дать настояться в холодильнике.
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