Ленивый торт "Еловая изба" станет прекрасной альтернативой классическому рецепту, ведь его можно приготовить с помощью слоеного теста. Простота приготовления, минимум ингредиентов и отличный вкус делают этот десерт идеальным выбором для любого праздника или семейного чаепития. Сочные вишни гармонично дополняют нежный крем из сметаны, а оригинальный "домик" из трубочек выглядит впечатляюще. Только несколько шагов – и десерт готов радовать родных и близких.

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Идея приготовления ленивого торта "Лесная изба" из слоеного теста опубликована на странице фудблогера с ником mari romanova в Instagram. Попробуйте этот рецепт и он обязательно станет вашим фаворитом.

Ингредиенты:

готовое слоеное-дрожжевое тесто – 3 листа

вишня без косточек – 0,5 банки

Ингредиенты для крема:

сметана – 900 г

сахар – 150 г

Способ приготовления:

1. Тесто раскатать, порезать на полоски.

2. Выложить вишню, защелкнуть края.

3. Выложить на противень швом вниз.

4. Поставить в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.

5. Для крема смешать сметану и сахар.

6. Достать трубочки, дать остыть, обрезать края и собрать торт: 4 трубочки-крем, 3 трубочки-крем, 2 трубочки-крем, и 1 сверху смазать кремом, посыпать тертым шоколадом.

7. Дать настояться в холодильнике.

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