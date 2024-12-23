Постные пончики для рождественского стола: самый простой и удачный рецепт
Рождественские пончики – обязательное блюдо на праздничном столе, они не только идеально украсят ваш рождественский стол, но и наполнят дом очень приятным ароматом. Готовить тесто лучше всего с дрожжами, тогда пампушки будут очень воздушными и пышными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных домашних рождественских пончиков.
Ингредиенты:
- 150 мл. теплой воды
- 20 г дрожжей
- 60 г сахара
- 400 г муки
- 0.5 ч.л. соли
- цедра одного апельсина/мандарина
- ванилин/ванильный экстракт
- 80 мл. масла
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. К теплой воде добавляем "живые" дрожжи. Добавляем сахар и перемешиваем до однородности. Просеиваем муку, добавляем соль, цедру, ванилин и растительное масло. Замешиваем тесто, сначала лопаткой, а затем руками 5-10 минут на поверхности до однородной, эластичной консистенции.
2. Перекладываем шарик теста в миску, накрываем полотенцем и оставляем подходить в теплом месте на 1-2 часа.
3. После тесто обминаем, и раскатываем в пласт толщиной пол сантиметра, вырезаем круги. Накрываем их полотенцем и даем подойти еще 30 минут.
4. Жарим пончики в хорошо разогретом масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
5. Готовые пончики обязательно выкладываем на бумажные полотенца на 3-5 минуток. После посыпаем сахарной пудрой или сахаром с корицей.
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