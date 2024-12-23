Постные пончики для рождественского стола: самый простой и удачный рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Постные пончики для рождественского стола: самый простой и удачный рецепт

Рождественские пончики – обязательное блюдо на праздничном столе, они не только идеально украсят ваш рождественский стол, но и наполнят дом очень приятным ароматом. Готовить тесто лучше всего с дрожжами, тогда пампушки будут очень воздушными и пышными. 

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Вкусные пампушки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных домашних рождественских пончиков.  

Пышные и вкусные пончики

Ингредиенты: 

  • 150 мл. теплой воды
  • 20 г дрожжей
  • 60 г сахара
  • 400 г муки
  • 0.5 ч.л. соли
  • цедра одного апельсина/мандарина
  • ванилин/ванильный экстракт
  • 80 мл. масла
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. К теплой воде добавляем "живые" дрожжи. Добавляем сахар и перемешиваем до однородности. Просеиваем муку, добавляем соль, цедру, ванилин и растительное масло. Замешиваем тесто, сначала лопаткой, а затем руками 5-10 минут на поверхности до однородной, эластичной консистенции.

Приготовление теста

2. Перекладываем шарик теста в миску, накрываем полотенцем и оставляем подходить в теплом месте на 1-2 часа.

Готовое тесто

3. После тесто обминаем, и раскатываем в пласт толщиной пол сантиметра, вырезаем круги. Накрываем их полотенцем и даем подойти еще 30 минут.

Приготовление пончиков

4. Жарим пончики в хорошо разогретом масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Сколько готовить пончики

5. Готовые пончики обязательно выкладываем на бумажные полотенца на 3-5 минуток. После посыпаем сахарной пудрой или сахаром с корицей.

Готовые пончики

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