Вскоре миллионы людей соберутся за праздничными столами, чтобы встретить Рождество. По обычаю на Сочельник принято подавать 12 постных блюд, среди которых обязательные – кутья и пышки. Остальные блюда хозяйки готовят в соответствии со вкусовыми предпочтениями семьи. Но самым популярным основным блюдом этого праздника считаются вареники.

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Как приготовить постные вареники, чтобы они получились по-настоящему вкусными, в Instagram рассказала фудблогер с ником bude smachno razom. Тесто для них готовится без добавления молока и яиц.

Ингредиенты

Мука – 500 г

Кипяток – 300 мл

Соль – 1 ч.л.

Картофель вареный

Лук, обжаренный в масле

Зелень по вкусу

Способ приготовления

1. В миску с мукой добавьте щепотку соли и подсолнечного масла. Влейте кипяток.

2. Аккуратно размешайте смесь лопаткой, а когда она немного остынет, замесите упругое и эластичное тесто.

3. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и дайте ему отдохнуть в течение 20 минут (лучше положить в пакет и хорошо закрутить)

4. Поверхность присыпьте мукой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5 мм. На каждый кружок выложите картофельную начинку, примерно по 1 ч. л.

5. Лепим вареники. Тщательно скрепляем края теста, отвариваем вареники с картофелем 5-7 минут (пока не всплывут) в слегка подсоленной воде.

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