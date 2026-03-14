Постные жареные пирожки из лаваша: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Постные жареные пирожки из лаваша: готовятся элементарно

Вкусные пирожки можно приготовить из обычного лаваша. Вам не придется ничего вымешивать и раскатывать. К тому же, такое блюдо можно есть даже в пост, если использовать овощную начинку.

Идея приготовления домашних постных пирожков с овощами опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Постные жареные пирожки из лаваша: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • лаваш – 4 шт. (рецепты есть в профиле)
  • картофельное пюре

Ингредиенты для овощной начинки:

  • лук крупный – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • кукуруза – 100 г
  • соль, перец – по вкусу
  • любимые специи

Ингредиенты для кляра:

  • 200 г муки
  • 200 мл. воды
  • соль, перец по вкусу
  • паприка и итальянские травы

Способ приготовления:

Постные жареные пирожки из лаваша: готовятся элементарно

1. Картофель отвариваем и делаем пюре, к нему добавляем соль и перец

2. Для овощной начинки тушим лук, морковь, перец, и кукурузу, добавляем специи, солим, перчим.

Постные жареные пирожки из лаваша: готовятся элементарно

3. Для кляра смешиваем муку, соль, перец, специи, вливаем воду, перемешиваем.

4. На лаваш тонким слоем выкладываем картофель по всей поверхности.

Постные жареные пирожки из лаваша: готовятся элементарно

5. на край выкладываем начинку и скручиваем.

6. Нарезаем на небольшие кусочки.

Постные жареные пирожки из лаваша: готовятся элементарно

7. Окунаем в кляр и обжариваем до золотистой корочки.

