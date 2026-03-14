Постные жареные пирожки из лаваша: готовятся элементарно
Вкусные пирожки можно приготовить из обычного лаваша. Вам не придется ничего вымешивать и раскатывать. К тому же, такое блюдо можно есть даже в пост, если использовать овощную начинку.
Идея приготовления домашних постных пирожков с овощами опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 4 шт. (рецепты есть в профиле)
- картофельное пюре
Ингредиенты для овощной начинки:
- лук крупный – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- кукуруза – 100 г
- соль, перец – по вкусу
- любимые специи
Ингредиенты для кляра:
- 200 г муки
- 200 мл. воды
- соль, перец по вкусу
- паприка и итальянские травы
Способ приготовления:
1. Картофель отвариваем и делаем пюре, к нему добавляем соль и перец
2. Для овощной начинки тушим лук, морковь, перец, и кукурузу, добавляем специи, солим, перчим.
3. Для кляра смешиваем муку, соль, перец, специи, вливаем воду, перемешиваем.
4. На лаваш тонким слоем выкладываем картофель по всей поверхности.
5. на край выкладываем начинку и скручиваем.
6. Нарезаем на небольшие кусочки.
7. Окунаем в кляр и обжариваем до золотистой корочки.
