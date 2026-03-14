Вкусные пирожки можно приготовить из обычного лаваша. Вам не придется ничего вымешивать и раскатывать. К тому же, такое блюдо можно есть даже в пост, если использовать овощную начинку.

Идея приготовления домашних постных пирожков с овощами опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 4 шт. (рецепты есть в профиле)

картофельное пюре

Ингредиенты для овощной начинки:

лук крупный – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

кукуруза – 100 г

соль, перец – по вкусу

любимые специи

Ингредиенты для кляра:

200 г муки

200 мл. воды

соль, перец по вкусу

паприка и итальянские травы

Способ приготовления:

1. Картофель отвариваем и делаем пюре, к нему добавляем соль и перец

2. Для овощной начинки тушим лук, морковь, перец, и кукурузу, добавляем специи, солим, перчим.

3. Для кляра смешиваем муку, соль, перец, специи, вливаем воду, перемешиваем.

4. На лаваш тонким слоем выкладываем картофель по всей поверхности.

5. на край выкладываем начинку и скручиваем.

6. Нарезаем на небольшие кусочки.

7. Окунаем в кляр и обжариваем до золотистой корочки.

