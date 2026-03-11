Все рецепты
Постный салат оливье: чем заправить и что добавить вместо колбасы
Любимый салат оливье можно сделать постным. Вместо колбасы используйте грибы, а в качестве заправки добавьте майонез, в составе которого нет продуктов животного происхождения. Такое блюдо можно подавать и к праздничному столу, и просто на каждый день.
Идея приготовления постного салата оливье опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 250 г
- картофель отварной – 2 шт.
- морковь отварная – 1 шт.
- огурец маринованный – 2-3 шт.
- огурец свежий – 1 шт.
- консервированный горошек – 150 г
- пучок зеленого лука
- майонез (постный) – 3-4 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы нарезать кубиком.
2. Обжарить картофель и морковь отварить.
3. Нарезать все небольшим кубиком.
4. Переложить в большую миску картофель, морковь, грибы обжаренные, огурец свежий, огурец маринованный, горошек, лук зеленый, соль, перец по вкусу и постный майонез.
5. Все перемешать.
