Любимый салат оливье можно сделать постным. Вместо колбасы используйте грибы, а в качестве заправки добавьте майонез, в составе которого нет продуктов животного происхождения. Такое блюдо можно подавать и к праздничному столу, и просто на каждый день.

Идея приготовления постного салата оливье опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 250 г

картофель отварной – 2 шт.

морковь отварная – 1 шт.

огурец маринованный – 2-3 шт.

огурец свежий – 1 шт.

консервированный горошек – 150 г

пучок зеленого лука

майонез (постный) – 3-4 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы нарезать кубиком.

2. Обжарить картофель и морковь отварить.

3. Нарезать все небольшим кубиком.

4. Переложить в большую миску картофель, морковь, грибы обжаренные, огурец свежий, огурец маринованный, горошек, лук зеленый, соль, перец по вкусу и постный майонез.

5. Все перемешать.

