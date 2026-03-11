Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Постный салат оливье: чем заправить и что добавить вместо колбасы

Любимый салат оливье можно сделать постным. Вместо колбасы используйте грибы, а в качестве заправки добавьте майонез, в составе которого нет продуктов животного происхождения. Такое блюдо можно подавать и к праздничному столу, и просто на каждый день.

Идея приготовления постного салата оливье опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 250 г
  • картофель отварной – 2 шт.
  • морковь отварная – 1 шт.
  • огурец маринованный – 2-3 шт.
  • огурец свежий – 1 шт.
  • консервированный горошек – 150 г
  • пучок зеленого лука
  • майонез (постный) – 3-4 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы нарезать кубиком.

2. Обжарить картофель и морковь отварить.

3. Нарезать все небольшим кубиком.

4. Переложить в большую миску картофель, морковь, грибы обжаренные, огурец свежий, огурец маринованный, горошек, лук зеленый, соль, перец по вкусу и постный майонез.

5. Все перемешать.

