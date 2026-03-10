Для постного домашнего салата можно совместить картофель, грибы и горошек. Блюдо получится достаточно сытным, с насыщенным вкусом. К тому же, рецепт очень бюджетный.

Идея приготовления постного салата с картофелем и грибами опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт. (отваренный в мундире или запеченный)

шампиньоны – 250 г (свежие)

горошек зеленый консервированный – 1/2 банки

огурец маринованный (или соленый) – 2-3 шт.

оливковое масло – 1-2 ст.л. (для заправки и жарки)

свежая зелень (укроп или зеленый лук) – небольшой пучок

соль, черный перец, сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарезать ломтиками или четвертинками.

2. Тушить на разогретой сковороде с каплей масла до золотистого цвета. В конце добавьте щепотку соли и сушеного чеснока для яркого аромата. Дайте грибам остыть.

3. Картофель отварить заранее, полностью охладить (лучше подержать в холодильнике, чтобы кубики держали форму) и нарезать небольшим кубиком.

4. Маринованные огурцы также нарезать кубиком. Если они слишком сочные – слегка отожмите лишний рассол. Зелень измельчить.

5. В большой миске соединить нарезанный картофель, обжаренные грибы, маринованные огурцы и зеленый горошек (слив жидкость).

6. Добавить измельченную зелень, соль и черный перец.

7. Заправить салат оливковым маслом и осторожно перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: