Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Постный штрудель с вишнями: из чего приготовить вкусный домашний десерт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Постный штрудель с вишнями: из чего приготовить вкусный домашний десерт

Штрудель – вкусный десерт к чаю, который можно даже в пост. Для такого рецепта прекрасно подойдет тесто фило. А для начинки используйте сочные вишни.

Идея приготовления постного штруделя с вишнями опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Постный штрудель с вишнями: из чего приготовить вкусный домашний десерт

Ингредиенты для начинки:

  • вишня замороженная – 400 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • крахмал – 2 ст.л.
  • тесто фило – 5 листов
  • растительное масло – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Постный штрудель с вишнями: из чего приготовить вкусный домашний десерт

1. К вишне добавить сахар и крахмал, готовить на среднем огне до загустения.

2. Оставить начинку до полного охлаждения.

Постный штрудель с вишнями: из чего приготовить вкусный домашний десерт

3. На противень выложить размороженный лист теста фило.

Постный штрудель с вишнями: из чего приготовить вкусный домашний десерт

4. Смазать маслом и повторить процесс еще 3 раза, последний лист маслом не смазывать.

Постный штрудель с вишнями: из чего приготовить вкусный домашний десерт

5. Выложить охлажденную вишневую начинку, завернуть в рулет.

6. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до румяной корочки.

Постный штрудель с вишнями: из чего приготовить вкусный домашний десерт

7. Подавать с сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты