Постный штрудель с вишнями: из чего приготовить вкусный домашний десерт
Штрудель – вкусный десерт к чаю, который можно даже в пост. Для такого рецепта прекрасно подойдет тесто фило. А для начинки используйте сочные вишни.
Идея приготовления постного штруделя с вишнями опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- вишня замороженная – 400 г
- сахар – 3 ст.л.
- крахмал – 2 ст.л.
- тесто фило – 5 листов
- растительное масло – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. К вишне добавить сахар и крахмал, готовить на среднем огне до загустения.
2. Оставить начинку до полного охлаждения.
3. На противень выложить размороженный лист теста фило.
4. Смазать маслом и повторить процесс еще 3 раза, последний лист маслом не смазывать.
5. Выложить охлажденную вишневую начинку, завернуть в рулет.
6. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до румяной корочки.
7. Подавать с сахарной пудрой.
