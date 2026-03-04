Штрудель – вкусный десерт к чаю, который можно даже в пост. Для такого рецепта прекрасно подойдет тесто фило. А для начинки используйте сочные вишни.

Идея приготовления постного штруделя с вишнями опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

вишня замороженная – 400 г

сахар – 3 ст.л.

крахмал – 2 ст.л.

тесто фило – 5 листов

растительное масло – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. К вишне добавить сахар и крахмал, готовить на среднем огне до загустения.

2. Оставить начинку до полного охлаждения.

3. На противень выложить размороженный лист теста фило.

4. Смазать маслом и повторить процесс еще 3 раза, последний лист маслом не смазывать.

5. Выложить охлажденную вишневую начинку, завернуть в рулет.

6. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до румяной корочки.

7. Подавать с сахарной пудрой.

