Праздничные брускетты с креветками на Новый год: делимся рецептом изысканной закуски
Вместо привычных бутербродов на Новый год можно приготовить изысканные брускетты с креветками. С морепродуктами прекрасно сочетается намазка на основе крем-сыра и базилика. А для свежести добавьте на брускетту измельченные овощи.
Идея приготовления праздничных брускетт с креветками опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт. (250 г)
- креветки – 10 шт. (200 г сырых)
- сыр сливочный – 180 г
- сливки 33 % – 10 г
- базилик зеленый – 5 г
- перец болгарский, огурец, красный лук – по 30 г каждого
- кисло-сладкий соус – 2 ст.л. (по желанию)
- чеснок – 2 зубца
- лимонный сок, масло для смазывания сковородки, зелень для декора, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Багет нарезать ломтиками и подсушить на сковородке.
2. Смазать каплей масла, до золотистой корочки.
3. Для сырного мусса смешать сливочный сыр со сливками.
4. Добавить измельченный базилик и один зубчик чеснока (через пресс).
5. Креветки почистить и обжарить на растительном масле с добавлением второго зубчика чеснока и лимонного сока в течение 2–3 минут.
6. Овощи (перец, огурец, лук) нарезать мелкими кубиками.
7. Подсушенный багет смазать сливочным муссом.
8. Сверху выложить овощной микс и готовые креветки.
9. Полить брускетты кисло-сладким соусом и задекорировать свежей зеленью.
