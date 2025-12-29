Вместо привычных бутербродов на Новый год можно приготовить изысканные брускетты с креветками. С морепродуктами прекрасно сочетается намазка на основе крем-сыра и базилика. А для свежести добавьте на брускетту измельченные овощи.

Идея приготовления праздничных брускетт с креветками опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

багет – 1 шт. (250 г)

креветки – 10 шт. (200 г сырых)

сыр сливочный – 180 г

сливки 33 % – 10 г

базилик зеленый – 5 г

перец болгарский, огурец, красный лук – по 30 г каждого

кисло-сладкий соус – 2 ст.л. (по желанию)

чеснок – 2 зубца

лимонный сок, масло для смазывания сковородки, зелень для декора, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Багет нарезать ломтиками и подсушить на сковородке.

2. Смазать каплей масла, до золотистой корочки.

3. Для сырного мусса смешать сливочный сыр со сливками.

4. Добавить измельченный базилик и один зубчик чеснока (через пресс).

5. Креветки почистить и обжарить на растительном масле с добавлением второго зубчика чеснока и лимонного сока в течение 2–3 минут.

6. Овощи (перец, огурец, лук) нарезать мелкими кубиками.

7. Подсушенный багет смазать сливочным муссом.

8. Сверху выложить овощной микс и готовые креветки.

9. Полить брускетты кисло-сладким соусом и задекорировать свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: