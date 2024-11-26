Праздничные зеленые блины с красной икрой: обязательно приготовьте закуску на Новый год 2025

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Праздничные зеленые блины с красной икрой: обязательно приготовьте закуску на Новый год 2025

Вместо привычных бутербродов с икрой на Новый год приготовьте зеленые блинчики. Жарятся они как обычно на сковороде. Для того, чтобы тесто имело яркий цвет, массу можно сделать на основе шпината. Если нарезать готовые изделия на кусочки и вверх выложить икру – получится очень изысканное блюдо.

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Идея приготовления вкусных блинов с красной икрой на Новый год опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Такое блюдо точно поразит всех ваших гостей.

Праздничные зеленые блины с красной икрой: обязательно приготовьте закуску на Новый год 2025

Ингредиенты для блинов на 5-6 шт.

  • шпинат – 75 г
  • молоко – 250 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 90 г
  • масло – 10 г
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л

Ингредиенты для крема:

  • сливочный творог – 250 г
  • сливки 33% – 30 мл.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • цедра 1 лимона
  • красная икра для подачи

Способ приготовления:

Праздничные зеленые блины с красной икрой: обязательно приготовьте закуску на Новый год 2025

1. Шпинат, молоко, яйцо и масло взбить погружным блендером до однородности.

Праздничные зеленые блины с красной икрой: обязательно приготовьте закуску на Новый год 2025

2. Добавить муку, сахар, соль, снова взбить.

3. Жарить блины с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде.

Праздничные зеленые блины с красной икрой: обязательно приготовьте закуску на Новый год 2025

4. Для крема все ингредиенты взбить.

Праздничные зеленые блины с красной икрой: обязательно приготовьте закуску на Новый год 2025

5. Блинчики смазать слоем крема.

Праздничные зеленые блины с красной икрой: обязательно приготовьте закуску на Новый год 2025

6. Завернуть в рулет блины.

Праздничные зеленые блины с красной икрой: обязательно приготовьте закуску на Новый год 2025

7. Перед нарезанием лучше отправить закуску в холодильник на 30 минут. Срезаем края и нарезаем на 3-4 части.

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