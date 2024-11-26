Вместо привычных бутербродов с икрой на Новый год приготовьте зеленые блинчики. Жарятся они как обычно на сковороде. Для того, чтобы тесто имело яркий цвет, массу можно сделать на основе шпината. Если нарезать готовые изделия на кусочки и вверх выложить икру – получится очень изысканное блюдо.

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Идея приготовления вкусных блинов с красной икрой на Новый год опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Такое блюдо точно поразит всех ваших гостей.

Ингредиенты для блинов на 5-6 шт.

шпинат – 75 г

молоко – 250 мл.

яйцо – 1 шт.

мука – 90 г

масло – 10 г

сахар – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л

Ингредиенты для крема:

сливочный творог – 250 г

сливки 33% – 30 мл.

лимонный сок – 1 ч.л.

цедра 1 лимона

красная икра для подачи

Способ приготовления:

1. Шпинат, молоко, яйцо и масло взбить погружным блендером до однородности.

2. Добавить муку, сахар, соль, снова взбить.

3. Жарить блины с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде.

4. Для крема все ингредиенты взбить.

5. Блинчики смазать слоем крема.

6. Завернуть в рулет блины.

7. Перед нарезанием лучше отправить закуску в холодильник на 30 минут. Срезаем края и нарезаем на 3-4 части.

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