На столе во время празднования Нового года обязательно должен присутствовать вкусный салат, а лучше несколько. Если вам надоели стандартные "оливье" и "шуба", но очень хочется полакомиться чем-нибудь питательным, советуем обратить внимание на этот рецепт.

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Фудблогер с ником GOOD FOOD в TikTok представила рецепт салата "Наполеон". Да, действительно речь идет именно о салате, а не о всемирно известном торте. Идея этого блюда настолько интересна, что его обязательно следует попытаться приготовить.

Ингредиенты

Тесто слоеное бездрожжевое – ½ кг

Морковь – 1 шт

Чеснок – 1-2 зубка

Лук – 1 шт

Куриная грудка вареная – 1 шт

Яйца – 3 шт

Сыр твердый – 100 гр

Майонез – 200 гр

Зелень – по вкусу

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Формируем из теста коржи: 5 шт диаметром 23 см, или же 9 шт, диаметром 17 см.

2. Выпекаем в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 15 минут или до золотистости.

3. Куриное филе разделяем на волокна.

4. Лук мелко нарезаем.

5. Морковь натираем на большой терке.

6. Чеснок и зелень измельчаем удобным способом.

7. Обжариваем овощи на сковороде до готовности и добавляем чеснок.

8. Яйца и сыр натираем на терке.

9. Составляем салат: первый корж натираем майонезом и выкладываем обжаренные овощи. Второй корж: майонез + курица + зелень. Третий корж – майонез + яйца + сыр.

10. Чередуем слои салата до завершения коржей. Верхний слой – корж, который следует слегка прижать.

11. Края торта покрываем майонезом и осыпаем остатками коржей.

12. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.

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