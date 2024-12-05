Праздничный салат "Наполеон": чем порадовать гостей на Новый год
На столе во время празднования Нового года обязательно должен присутствовать вкусный салат, а лучше несколько. Если вам надоели стандартные "оливье" и "шуба", но очень хочется полакомиться чем-нибудь питательным, советуем обратить внимание на этот рецепт.
Фудблогер с ником GOOD FOOD в TikTok представила рецепт салата "Наполеон". Да, действительно речь идет именно о салате, а не о всемирно известном торте. Идея этого блюда настолько интересна, что его обязательно следует попытаться приготовить.
Ингредиенты
- Тесто слоеное бездрожжевое – ½ кг
- Морковь – 1 шт
- Чеснок – 1-2 зубка
- Лук – 1 шт
- Куриная грудка вареная – 1 шт
- Яйца – 3 шт
- Сыр твердый – 100 гр
- Майонез – 200 гр
- Зелень – по вкусу
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Формируем из теста коржи: 5 шт диаметром 23 см, или же 9 шт, диаметром 17 см.
2. Выпекаем в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 15 минут или до золотистости.
3. Куриное филе разделяем на волокна.
4. Лук мелко нарезаем.
5. Морковь натираем на большой терке.
6. Чеснок и зелень измельчаем удобным способом.
7. Обжариваем овощи на сковороде до готовности и добавляем чеснок.
8. Яйца и сыр натираем на терке.
9. Составляем салат: первый корж натираем майонезом и выкладываем обжаренные овощи. Второй корж: майонез + курица + зелень. Третий корж – майонез + яйца + сыр.
10. Чередуем слои салата до завершения коржей. Верхний слой – корж, который следует слегка прижать.
11. Края торта покрываем майонезом и осыпаем остатками коржей.
12. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.
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