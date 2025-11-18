Праздничный салат с хурмой на любой случай: делимся рецептом сезонного блюда
Сезон хурмы – лучшее время попробовать блюда, в которых она открывается по-новому. В праздничных салатах этот фрукт работает особенно удачно: добавляет сочности, естественной сладости и делает подачу более изысканной без лишних усилий. Такой салат удобен тем, что готовится за несколько минут, не требует предварительной термической обработки и всегда выглядит эффектно на столе.
Идея приготовления праздничного салата из хурмы опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- листья салата – любая любимая смесь любая любимая смесь
- хурма или королек – 1-2 плода
- хамон или прошутто – по вкусу
- сыр камамбер
- грецкие орехи – горсть
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 2 ст.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- горчица – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Промойте и просушите листья салата, выложите их на широкую тарелку.
2. Хурму нарежьте тонкими пластинками – важно выбрать спелый и сочный фрукт, чтобы салат имел выразительный вкус.
3. Разложите кусочки хурмы поверх зелени.
4. Хамон или прошутто нарежьте или разорвите на тонкие слайсы и добавьте в тарелку.
5. Сыр камамбер также нарежьте небольшими ломтиками и равномерно распределите по поверхности салата.
6. Для заправки соедините оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу.
7. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной.
8. Полейте салат перед подачей, а сверху посыпьте грубо измельченными грецкими орехами.
