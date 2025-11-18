Праздничный салат с хурмой на любой случай: делимся рецептом сезонного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Сезон хурмы – лучшее время попробовать блюда, в которых она открывается по-новому. В праздничных салатах этот фрукт работает особенно удачно: добавляет сочности, естественной сладости и делает подачу более изысканной без лишних усилий. Такой салат удобен тем, что готовится за несколько минут, не требует предварительной термической обработки и всегда выглядит эффектно на столе.

Идея приготовления праздничного салата из хурмы опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • листья салата – любая любимая смесь любая любимая смесь
  • хурма или королек – 1-2 плода
  • хамон или прошутто – по вкусу
  • сыр камамбер
  • грецкие орехи – горсть

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • горчица – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Промойте и просушите листья салата, выложите их на широкую тарелку.

2. Хурму нарежьте тонкими пластинками – важно выбрать спелый и сочный фрукт, чтобы салат имел выразительный вкус.

3. Разложите кусочки хурмы поверх зелени.

4. Хамон или прошутто нарежьте или разорвите на тонкие слайсы и добавьте в тарелку.

5. Сыр камамбер также нарежьте небольшими ломтиками и равномерно распределите по поверхности салата.

6. Для заправки соедините оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу.

7. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной.

8. Полейте салат перед подачей, а сверху посыпьте грубо измельченными грецкими орехами.

