Сезон хурмы – лучшее время попробовать блюда, в которых она открывается по-новому. В праздничных салатах этот фрукт работает особенно удачно: добавляет сочности, естественной сладости и делает подачу более изысканной без лишних усилий. Такой салат удобен тем, что готовится за несколько минут, не требует предварительной термической обработки и всегда выглядит эффектно на столе.

Идея приготовления праздничного салата из хурмы опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

листья салата – любая любимая смесь любая любимая смесь

хурма или королек – 1-2 плода

хамон или прошутто – по вкусу

сыр камамбер

грецкие орехи – горсть

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 2 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

мед – 1 ч.л.

горчица – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Промойте и просушите листья салата, выложите их на широкую тарелку.

2. Хурму нарежьте тонкими пластинками – важно выбрать спелый и сочный фрукт, чтобы салат имел выразительный вкус.

3. Разложите кусочки хурмы поверх зелени.

4. Хамон или прошутто нарежьте или разорвите на тонкие слайсы и добавьте в тарелку.

5. Сыр камамбер также нарежьте небольшими ломтиками и равномерно распределите по поверхности салата.

6. Для заправки соедините оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу.

7. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной.

8. Полейте салат перед подачей, а сверху посыпьте грубо измельченными грецкими орехами.

