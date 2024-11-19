В конце осени большинство людей начинает ощущать упадок сил и сильную нехватку энергии. Это означает, что организму срочно требуются витамины и полезные элементы.

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Получить их можно, добавив в свой рацион правильные продукты питания. И уже через короткий срок человек почувствует настоящий приток энергии и значительное улучшение настроения. О каких именно продуктах идет речь, в Instagram рассказала фудблогер с ником akktapastry.

Капуста

Речь идет о любом виде капусты. Ее можно добавлять в первые блюда, готовить стейки или запекать. Также идеально подойдет квашеная капуста.

Специи

Такие специи, как имбирь, корица, тмин и кардамон, не только улучшают вкус практически любого блюда, но и несут большую пользу.

Корнеплоды

Речь идет о батате, моркови, тыкве, и других корнеплодах. Их можно запекать в духовке, добавив специи. Также можно использовать их в качестве ингредиентов для первых блюд, запеканок, а некоторые из них даже в десертах.

Семена

Семена льна, подсолнечника, тыквы, чиа максимально полезны. Используйте их в качестве ингредиентов к десертам или другим блюдам. Также, добавив совсем немного семян в качестве декора, можно существенно изменить внешний вид любого блюда.

Фрукты

Хурма, груши и яблоки – настоящий источник различных микроэлементов и витаминов. Лучше выбирать садовые фрукты, содержащие еще больше полезных веществ.

На OBOZ.UA много блюд с полезными продуктами, например, из капусты: