Проще, чем пирожки и вареники: творожные сочники к чаю на самом быстром тесте
Творог – очень ценный и очень полезный и при этом вкусный продукт. Готовить из него можно ленивые вареники, а также разные пироги, запеканки, пудинги, чизкейки и ароматные сочники.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных сочников с творогом к чаю.
Ингредиенты:
- 150 г творога
- 100 мл молока
- 80 г сахара
- щепотка соли
- 20 мл растительного масла
- ванильный экстракт
- цедра апельсина (если есть добавьте)
- 250 г муки
- 1 ч.л разрыхлителя
Для начинки:
- 150 г творога
- 2 ст.л сахара
- ванильный экстракт
- 2 ст.л сметаны
- 1 ст.л крахмала
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем молоко, соль, сахар, масло, ванильный экстракт и цедру лимона или апельсина и перемешиваем до однородности. Всыпаем муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем вымешиваем руками 5-7 минут до однородной консистенции. Перекладываем тесто в миску и оставляем на 10 минут.
2. Начинка: к творогу добавляем сахар, крахмал, ванилин и все хорошо перемешиваем.
3. Тесто делим на 8 частей, из каждой формируем шарик и раскатываем в тонкий пласт. На одну половинку теста выкладываем начинку, другой накрываем.
4. Перекладываем сочники на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут, до образования золотистой корочки.
