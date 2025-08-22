Проще, чем пирожки и вареники: творожные сочники к чаю на самом быстром тесте

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Проще, чем пирожки и вареники: творожные сочники к чаю на самом быстром тесте

Творог – очень ценный и очень полезный и при этом вкусный продукт. Готовить из него можно ленивые вареники, а также разные пироги, запеканки, пудинги, чизкейки и ароматные сочники.

Сочники к чаю

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных сочников с творогом к чаю.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 150 г творога
  • 100 мл молока
  • 80 г сахара
  • щепотка соли
  • 20 мл растительного масла
  • ванильный экстракт
  • цедра апельсина (если есть добавьте)
  • 250 г муки
  • 1 ч.л разрыхлителя

Для начинки:

  • 150 г творога
  • 2 ст.л сахара
  • ванильный экстракт
  • 2 ст.л сметаны
  • 1 ст.л крахмала

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем молоко, соль, сахар, масло, ванильный экстракт и цедру лимона или апельсина и перемешиваем до однородности. Всыпаем муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем вымешиваем руками 5-7 минут до однородной консистенции. Перекладываем тесто в миску и оставляем на 10 минут.

Тесто для сочников

2. Начинка: к творогу добавляем сахар, крахмал, ванилин и все хорошо перемешиваем.

Творожная начинка

3. Тесто делим на 8 частей, из каждой формируем шарик и раскатываем в тонкий пласт. На одну половинку теста выкладываем начинку, другой накрываем.

Сколько готовить сочники

4. Перекладываем сочники на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут, до образования золотистой корочки.

Готовые сочники

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинатортпродуктыдесертрецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты