Творог – очень ценный и очень полезный и при этом вкусный продукт. Готовить из него можно ленивые вареники, а также разные пироги, запеканки, пудинги, чизкейки и ароматные сочники.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных сочников с творогом к чаю.

Ингредиенты:

150 г творога

100 мл молока

80 г сахара

щепотка соли

20 мл растительного масла

ванильный экстракт

цедра апельсина (если есть добавьте)

250 г муки

1 ч.л разрыхлителя

Для начинки:

150 г творога

2 ст.л сахара

ванильный экстракт

2 ст.л сметаны

1 ст.л крахмала

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем молоко, соль, сахар, масло, ванильный экстракт и цедру лимона или апельсина и перемешиваем до однородности. Всыпаем муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем вымешиваем руками 5-7 минут до однородной консистенции. Перекладываем тесто в миску и оставляем на 10 минут.

2. Начинка: к творогу добавляем сахар, крахмал, ванилин и все хорошо перемешиваем.

3. Тесто делим на 8 частей, из каждой формируем шарик и раскатываем в тонкий пласт. На одну половинку теста выкладываем начинку, другой накрываем.

4. Перекладываем сочники на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут, до образования золотистой корочки.

