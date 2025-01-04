Проще, чем пицца: как приготовить ленивый слоеный пирог с грибами
Вместо того чтобы тратить время на вымешивание теста для пиццы, можно приготовить такой слоеный пирог. Для него вам понадобится слоеное основание, которое можно просто приобрести в магазине. А для начинки отлично подойдут грибы.
Идея приготовления ленивого слоеного пирога с грибами опубликована на странице фудблогерки Полины с ником polli cooking в Instgaram. Также добавьте много сыра сверху.
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто – 500 г
- сливочное масло/масло
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 250 г
- петрушка
- соль, перец
- творог – 100-150 г
- желток – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить по инструкции на упаковке.
2. На сливочном масле обжарить нарезанный полукольцами лук и добавить нарезанные шампиньоны.
3. Жарить 7-8 минут до золотистости.
4. Посолить, поперчить, добавить зелень.
5. На тесте по краям сделать неглубокие разрезы.
6. Серединку затереть творогом и выложить грибную начинку.
7. Края теста смазать желтком.
8. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: