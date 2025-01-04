Вместо того чтобы тратить время на вымешивание теста для пиццы, можно приготовить такой слоеный пирог. Для него вам понадобится слоеное основание, которое можно просто приобрести в магазине. А для начинки отлично подойдут грибы.

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Идея приготовления ленивого слоеного пирога с грибами опубликована на странице фудблогерки Полины с ником polli cooking в Instgaram. Также добавьте много сыра сверху.

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто – 500 г

сливочное масло/масло

лук – 1 шт.

шампиньоны – 250 г

петрушка

соль, перец

творог – 100-150 г

желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить по инструкции на упаковке.

2. На сливочном масле обжарить нарезанный полукольцами лук и добавить нарезанные шампиньоны.

3. Жарить 7-8 минут до золотистости.

4. Посолить, поперчить, добавить зелень.

5. На тесте по краям сделать неглубокие разрезы.

6. Серединку затереть творогом и выложить грибную начинку.

7. Края теста смазать желтком.

8. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.

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