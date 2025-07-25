Проще, чем плов: запеченный рис с филе в духовке для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт риса

Рис и филе – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что любой рис перед приготовление нужно хорошо помыть, около 5 раз.

Сколько раз мыть рис

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и простого в приготовлении запеченного риса с филе в духовке. 

Ингредиенты:

  • Куриное филе 4 шт
  • Кефир 300 мл
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Сушеный чеснок
  • Прованские травы
  • Лук 1 шт
  • Морковь 2 шт
  • Растительное масло
  • Рис 3 ст. л. 
  • Вода 6 стакан
  • Соль
  • Приправа для плова
  • Шафран

Способ приготовления: 

1. Порежьте филе, добавьте специи, залейте кефиром и оставьте мариноваться.

Филе с кефиром

2. Рис помойте.

Рис для блюда

3. Пожарьте лук с морковью, выложите зажарку на дно формы, сверху рис, и на шпажках филе. Готовьте в духовке 1.5 часа при 200С. 

Сколько готовить рис

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