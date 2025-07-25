Рис и филе – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что любой рис перед приготовление нужно хорошо помыть, около 5 раз.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и простого в приготовлении запеченного риса с филе в духовке.

Ингредиенты:

Куриное филе 4 шт

Кефир 300 мл

Соль

Перец

Паприка

Сушеный чеснок

Прованские травы

Лук 1 шт

Морковь 2 шт

Растительное масло

Рис 3 ст. л.

Вода 6 стакан

Соль

Приправа для плова

Шафран

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, добавьте специи, залейте кефиром и оставьте мариноваться.

2. Рис помойте.

3. Пожарьте лук с морковью, выложите зажарку на дно формы, сверху рис, и на шпажках филе. Готовьте в духовке 1.5 часа при 200С.

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