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Проще, чем плов: запеченный рис с филе в духовке для обеда и ужина
Рис и филе – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что любой рис перед приготовление нужно хорошо помыть, около 5 раз.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и простого в приготовлении запеченного риса с филе в духовке.
Ингредиенты:
- Куриное филе 4 шт
- Кефир 300 мл
- Соль
- Перец
- Паприка
- Сушеный чеснок
- Прованские травы
- Лук 1 шт
- Морковь 2 шт
- Растительное масло
- Рис 3 ст. л.
- Вода 6 стакан
- Соль
- Приправа для плова
- Шафран
Способ приготовления:
1. Порежьте филе, добавьте специи, залейте кефиром и оставьте мариноваться.
2. Рис помойте.
3. Пожарьте лук с морковью, выложите зажарку на дно формы, сверху рис, и на шпажках филе. Готовьте в духовке 1.5 часа при 200С.
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