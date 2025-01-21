Сельдь, свекла и майонез – набор продуктов для самого простого и сытного салата "Шуба", который умеет готовить каждая хозяйка. Но, салат можно готовить и в виде закуски в тарталетках.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток "Шуба", со свеклой и сельдью.

Ингредиенты:

Тарталетки – 16 шт.

Свекла вареная средняя – 1 шт. ( трем на мелкую терку)

Морковь вареная маленькая – 1 шт. (трем на мелкую терку)

Филе сельди – 200 гр (режем на маленькие кусочки)

Чеснок – 3-4 зуб (на чеснокадку)

Майонез – 3-4 ст. л

Соль перец по вкусу

Яйца вареные – 3 шт. (режем на дольки)

Любая зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Свеклу сварите и натрите вместе с морковью, добавьте майонез, чеснок и перемешайте.

2. Яйца сварите, порежьте пополам. Сельдь кубиком.

3. Выложите в тарталетки слой сельди, сверху смесь из овощей, далее яйцо и зелень!

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