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Проще, чем салат: тарталетки "Шуба" для праздничного стола
Сельдь, свекла и майонез – набор продуктов для самого простого и сытного салата "Шуба", который умеет готовить каждая хозяйка. Но, салат можно готовить и в виде закуски в тарталетках.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток "Шуба", со свеклой и сельдью.
Ингредиенты:
- Тарталетки – 16 шт.
- Свекла вареная средняя – 1 шт. ( трем на мелкую терку)
- Морковь вареная маленькая – 1 шт. (трем на мелкую терку)
- Филе сельди – 200 гр (режем на маленькие кусочки)
- Чеснок – 3-4 зуб (на чеснокадку)
- Майонез – 3-4 ст. л
- Соль перец по вкусу
- Яйца вареные – 3 шт. (режем на дольки)
- Любая зелень для украшения
Способ приготовления:
1. Свеклу сварите и натрите вместе с морковью, добавьте майонез, чеснок и перемешайте.
2. Яйца сварите, порежьте пополам. Сельдь кубиком.
3. Выложите в тарталетки слой сельди, сверху смесь из овощей, далее яйцо и зелень!
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