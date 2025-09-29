Проще любых тортов: как приготовить вкусное домашнее печенье с яблоками
И сочными яблоками можно приготовить вкусное домашнее печенье. Тесто на твороге получится очень воздушным и нежным. Также обязательно добавьте корицу для пикантности и аромата.
Идея приготовления печенья с яблоками, корицей и творогом опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 400 г
- масло сливочное – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 6 ст.л.
- ванильный сахар – 2 ч.л.
- соль – щепотка
- мука – 300-400 г зависит от влажности творога.
- разрыхлитель – 1 пачка
- яблоки – 3-4 шт.
- сахар – 3 ст.л.+ корицы – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. К творогу добавить растопленное сливочное масло, яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли.
3. Все перемешать.
4. Яблоки очистить от кожуры и нарезать мелким кубиком.
5. Добавить к творожной массе.
6. Далее добавить просеянную муку и разрыхлитель.
7. Все перемешать (сначала ложкой, а затем руками).
8. Сформировать шарики по 60-70 грамм. Обвалять в корице с сахаром.
9. Выложить на противень и немного прижать.
10. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.
