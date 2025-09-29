И сочными яблоками можно приготовить вкусное домашнее печенье. Тесто на твороге получится очень воздушным и нежным. Также обязательно добавьте корицу для пикантности и аромата.

Идея приготовления печенья с яблоками, корицей и творогом опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 400 г

масло сливочное – 100 г

яйца – 2 шт.

сахар – 6 ст.л.

ванильный сахар – 2 ч.л.

соль – щепотка

мука – 300-400 г зависит от влажности творога.

разрыхлитель – 1 пачка

яблоки – 3-4 шт.

сахар – 3 ст.л.+ корицы – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. К творогу добавить растопленное сливочное масло, яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли.

3. Все перемешать.

4. Яблоки очистить от кожуры и нарезать мелким кубиком.

5. Добавить к творожной массе.

6. Далее добавить просеянную муку и разрыхлитель.

7. Все перемешать (сначала ложкой, а затем руками).

8. Сформировать шарики по 60-70 грамм. Обвалять в корице с сахаром.

9. Выложить на противень и немного прижать.

10. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

