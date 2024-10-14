Овощи – это всегда вкусно и полезно. Их можно использовать даже для сытного обеда. А именно, приготовить элементарную фритату, для которой понадобится совсем немного вашего времени.

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Идея приготовления фритаты с кабачком на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Еще и очень бюджетно.

Ингредиенты на две порции:

кабачок – 300 г

лук – 1 шт. (средняя или половинка большой)

яйца – 3 шт.

мука – 1 ст.л.

молоко – 35 мл.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреть до 180 градусов.

2. Лук и кабачок нарезать маленькими кубиками и жарить на небольшом количестве масла 5-7 минут.

3. Переложить кабачок с луком в форму для запекания.

4. В миске соединить яйца, соль, перец, молоко, муку.

5. Эту массу залить в форму в кабачок с луком.

6. Отправить в духовку на 15 минут.

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