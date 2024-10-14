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Проще любых запеканок: как приготовить сытную фритату из овощей для обеда
Овощи – это всегда вкусно и полезно. Их можно использовать даже для сытного обеда. А именно, приготовить элементарную фритату, для которой понадобится совсем немного вашего времени.
Идея приготовления фритаты с кабачком на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Еще и очень бюджетно.
Ингредиенты на две порции:
- кабачок – 300 г
- лук – 1 шт. (средняя или половинка большой)
- яйца – 3 шт.
- мука – 1 ст.л.
- молоко – 35 мл.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреть до 180 градусов.
2. Лук и кабачок нарезать маленькими кубиками и жарить на небольшом количестве масла 5-7 минут.
3. Переложить кабачок с луком в форму для запекания.
4. В миске соединить яйца, соль, перец, молоко, муку.
5. Эту массу залить в форму в кабачок с луком.
6. Отправить в духовку на 15 минут.
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