Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
300
Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке

Вместо того, чтобы долго готовить классический плов, можно просто пожарить рис на сковородке. Продукт прекрасно сочетается с сочной курицей, разнообразными овощами, а также грибами. Вам понадобится совсем мало времени, чтобы сделать действительно простое, но очень сытное блюдо.

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Идея приготовления жареного риса с курицей, овощами и грибами опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Особого вкуса придаст соевый соус.

Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • соевый соус – 30 мл
  • корень имбиря – 2 см
  • паприка – 1 ч.л.

Овощи:

  • морковь – 1 средняя
  • лук – 1 средний
  • перец сладкий – ½ большого
  • зеленый горошек – 100 г
  • шампиньоны – 4–5 средних
  • яйца – 2 шт.
  • рис – 1 стакан (200 г)
  • вода – 400 мл.
  • после варки обязательно промыть холодной водой

Дополнительные ингредиенты:

  • соевый соус – 30 мл.
  • кунжут
  • зеленый лук

Способ приготовления:

Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке

1. Филе нарезать кубиками, смешать с выжатым чесноком, соевым соусом, натертым или нарезанным имбирем и паприкой. Отставить.

2. Нарезать морковь, лук, перец, шампиньоны.

Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке

3. Обжарить овощи и грибы.

4. Разогреть сковороду, обжарить грибы, затем добавить овощи и зеленый горошек.

Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке

5. Когда все подрумянится, убрать из сковородки.

Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке

6. Обжарить курицу до золотистой корочки.

7. Повернуть овощи с грибами к курице, добавить яйца, перемешать.

Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке

8. Добавить отварной рис, соевый соус и кунжутное масло (по желанию).

9. Хорошо перемешать и жарить еще 2–3 минуты.

Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке

10. Подавать с кунжутом и зеленым луком.

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