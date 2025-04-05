Проще плова: как вкусно приготовить рис на сковородке
Вместо того, чтобы долго готовить классический плов, можно просто пожарить рис на сковородке. Продукт прекрасно сочетается с сочной курицей, разнообразными овощами, а также грибами. Вам понадобится совсем мало времени, чтобы сделать действительно простое, но очень сытное блюдо.
Идея приготовления жареного риса с курицей, овощами и грибами опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Особого вкуса придаст соевый соус.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соевый соус – 30 мл
- корень имбиря – 2 см
- паприка – 1 ч.л.
Овощи:
- морковь – 1 средняя
- лук – 1 средний
- перец сладкий – ½ большого
- зеленый горошек – 100 г
- шампиньоны – 4–5 средних
- яйца – 2 шт.
- рис – 1 стакан (200 г)
- вода – 400 мл.
- после варки обязательно промыть холодной водой
Дополнительные ингредиенты:
- соевый соус – 30 мл.
- кунжут
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Филе нарезать кубиками, смешать с выжатым чесноком, соевым соусом, натертым или нарезанным имбирем и паприкой. Отставить.
2. Нарезать морковь, лук, перец, шампиньоны.
3. Обжарить овощи и грибы.
4. Разогреть сковороду, обжарить грибы, затем добавить овощи и зеленый горошек.
5. Когда все подрумянится, убрать из сковородки.
6. Обжарить курицу до золотистой корочки.
7. Повернуть овощи с грибами к курице, добавить яйца, перемешать.
8. Добавить отварной рис, соевый соус и кунжутное масло (по желанию).
9. Хорошо перемешать и жарить еще 2–3 минуты.
10. Подавать с кунжутом и зеленым луком.
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