Вместо того, чтобы долго готовить классический плов, можно просто пожарить рис на сковородке. Продукт прекрасно сочетается с сочной курицей, разнообразными овощами, а также грибами. Вам понадобится совсем мало времени, чтобы сделать действительно простое, но очень сытное блюдо.

Видео дня

Идея приготовления жареного риса с курицей, овощами и грибами опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Особого вкуса придаст соевый соус.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

соевый соус – 30 мл

корень имбиря – 2 см

паприка – 1 ч.л.

Овощи:

морковь – 1 средняя

лук – 1 средний

перец сладкий – ½ большого

зеленый горошек – 100 г

шампиньоны – 4–5 средних

яйца – 2 шт.

рис – 1 стакан (200 г)

вода – 400 мл.

после варки обязательно промыть холодной водой

Дополнительные ингредиенты:

соевый соус – 30 мл.

кунжут

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Филе нарезать кубиками, смешать с выжатым чесноком, соевым соусом, натертым или нарезанным имбирем и паприкой. Отставить.

2. Нарезать морковь, лук, перец, шампиньоны.

3. Обжарить овощи и грибы.

4. Разогреть сковороду, обжарить грибы, затем добавить овощи и зеленый горошек.

5. Когда все подрумянится, убрать из сковородки.

6. Обжарить курицу до золотистой корочки.

7. Повернуть овощи с грибами к курице, добавить яйца, перемешать.

8. Добавить отварной рис, соевый соус и кунжутное масло (по желанию).

9. Хорошо перемешать и жарить еще 2–3 минуты.

10. Подавать с кунжутом и зеленым луком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: