Если у вас нет времени возиться с пловом – приготовьте рис с курицей и овощами в духовке. Крупа и мясо будут очень ароматными и сочными благодаря соусу. Такое блюдо станет идеальным вариантом сытного обеда для всей семьи.

Идея приготовления риса с курицей в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 200 г.

вода (или куриный бульон) – 200 г

сливки комнатной температуры 20 % – 200 г

овощи свежие или замороженные – 400 г

бедро куриное – 1 кг.

сметана 10% – 2 ст.л.

горчица дижонская – 1 ч.л.

специи для курицы, соль, перец.

Способ приготовления:

1. Промытый рис выложить на дно формы для запекания, посолить.

2. Сверху выложить овощи, залить водой и сливками.

3. Добавить любимые специи, перемешать.

4. Курицу мариновать 10-15 минут со специями, сметаной и горчицей.

5. Выложить на рис.

6. Отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 180 градусов.

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