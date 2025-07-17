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Проще привычного плова: как вкусно приготовить рис с курицей в духовке на обед
Если у вас нет времени возиться с пловом – приготовьте рис с курицей и овощами в духовке. Крупа и мясо будут очень ароматными и сочными благодаря соусу. Такое блюдо станет идеальным вариантом сытного обеда для всей семьи.
Идея приготовления риса с курицей в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- рис – 200 г.
- вода (или куриный бульон) – 200 г
- сливки комнатной температуры 20 % – 200 г
- овощи свежие или замороженные – 400 г
- бедро куриное – 1 кг.
- сметана 10% – 2 ст.л.
- горчица дижонская – 1 ч.л.
- специи для курицы, соль, перец.
Способ приготовления:
1. Промытый рис выложить на дно формы для запекания, посолить.
2. Сверху выложить овощи, залить водой и сливками.
3. Добавить любимые специи, перемешать.
4. Курицу мариновать 10-15 минут со специями, сметаной и горчицей.
5. Выложить на рис.
6. Отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 180 градусов.
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