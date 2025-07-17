Проще привычного плова: как вкусно приготовить рис с курицей в духовке на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
78
Проще привычного плова: как вкусно приготовить рис с курицей в духовке на обед

Если у вас нет времени возиться с пловом – приготовьте рис с курицей и овощами в духовке. Крупа и мясо будут очень ароматными и сочными благодаря соусу. Такое блюдо станет идеальным вариантом сытного обеда для всей семьи.

Идея приготовления риса с курицей в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Проще привычного плова: как вкусно приготовить рис с курицей в духовке на обед

Ингредиенты:

  • рис – 200 г.
  • вода (или куриный бульон) – 200 г
  • сливки комнатной температуры 20 % – 200 г
  • овощи свежие или замороженные – 400 г
  • бедро куриное – 1 кг.
  • сметана 10% – 2 ст.л.
  • горчица дижонская – 1 ч.л.
  • специи для курицы, соль, перец.

Способ приготовления:

Проще привычного плова: как вкусно приготовить рис с курицей в духовке на обед

1. Промытый рис выложить на дно формы для запекания, посолить.

2. Сверху выложить овощи, залить водой и сливками.

Проще привычного плова: как вкусно приготовить рис с курицей в духовке на обед

3. Добавить любимые специи, перемешать.

4. Курицу мариновать 10-15 минут со специями, сметаной и горчицей.

Проще привычного плова: как вкусно приготовить рис с курицей в духовке на обед

5. Выложить на рис.

6. Отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 180 градусов.

Проще привычного плова: как вкусно приготовить рис с курицей в духовке на обед

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты