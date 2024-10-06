Яблочный пирог – это настоящий символ осени и семейного уюта. Именно сейчас фрукты для такой выпечки сладкие и сочные, поэтому десерт получается очень вкусным. К тому же, это достаточно бюджетно.

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Идея приготовления тертого пирога с яблоками к чаю опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Следующий вариант значительно проще традиционной шарлотки.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 150 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л

желток – 2 шт.

сметана – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 5 шт.

сахар – 3 ст.л.

корица – 1 ч.л.

апельсин – 1 шт. (тедра)

апельсиновый сок – 0,5 шт.

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку с разрыхлителем.

2. Добавить холодное масло и перетереть руками в крошку.

3. Добавить желтки, сметану и замесить тесто.

4. Разделить его на две части, 1/3 завернуть в пленку и положить в морозилку, 2/3 – в холодильник на 30 минут.

5. Яблоки нарезать небольшим кубиком (шкурку лучше снять).

6. На сковороде растопить кусочек сливочного масла, высыпать яблоки, добавить сахар, корицу, цедру и сок, протушить несколько минут.

7. Тесто из холодильника раскатать и выложить в форму диаметром 24 сантиметра, сформировав бортики 4 сантиметра.

8. Выложить яблоки и сверху натереть тесто, которое было в морозилке, разровнять его по поверхности.

9. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до зарумянивания.

10. Перед тем как нарезать, нужно дать пирогу немного остыть. Подавать можно с шариком мороженого.

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