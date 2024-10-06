Проще привычной шарлотки: как приготовить ленивый тертый пирог с яблоками к чаю
Яблочный пирог – это настоящий символ осени и семейного уюта. Именно сейчас фрукты для такой выпечки сладкие и сочные, поэтому десерт получается очень вкусным. К тому же, это достаточно бюджетно.
Идея приготовления тертого пирога с яблоками к чаю опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Следующий вариант значительно проще традиционной шарлотки.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло – 150 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 1,5 ч.л
- желток – 2 шт.
- сметана – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 5 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- корица – 1 ч.л.
- апельсин – 1 шт. (тедра)
- апельсиновый сок – 0,5 шт.
Способ приготовления:
1. В миску просеять муку с разрыхлителем.
2. Добавить холодное масло и перетереть руками в крошку.
3. Добавить желтки, сметану и замесить тесто.
4. Разделить его на две части, 1/3 завернуть в пленку и положить в морозилку, 2/3 – в холодильник на 30 минут.
5. Яблоки нарезать небольшим кубиком (шкурку лучше снять).
6. На сковороде растопить кусочек сливочного масла, высыпать яблоки, добавить сахар, корицу, цедру и сок, протушить несколько минут.
7. Тесто из холодильника раскатать и выложить в форму диаметром 24 сантиметра, сформировав бортики 4 сантиметра.
8. Выложить яблоки и сверху натереть тесто, которое было в морозилке, разровнять его по поверхности.
9. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до зарумянивания.
10. Перед тем как нарезать, нужно дать пирогу немного остыть. Подавать можно с шариком мороженого.
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