Простая домашняя галета из теста фило к чаю: для начинки используйте сочные персики

Когда хочется домашней выпечки, но нет желания долго возиться с тестом, можно приготовить галету из готового теста фило. Для начинки понадобятся спелые персики и нежный крем из сливочного сыра. Такой десерт получается хрустящим снаружи, сочным внутри и хорошо подходит к чаю или кофе.

Идея приготовления сладкой галеты из теста фило с персиками опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 8-9 листов.

крем-сыр – 160 г

яйцо – 1 шт.

сахарная пудра – 3-4 ст.л.

крахмал – 1/2 ст.л.

персики – 2-3 шт.

кокосовое масло или сливочное масло – для смазывания теста.

миндальные хлопья – для посыпки

Способ приготовления:

1. Листы фило по одному смазывайте растопленным сливочным маслом или кокосовым маслом и складывайте один на другой. Не нужно делать слои слишком толстыми: именно тонкое тесто после выпечки дает характерную хрустящую текстуру.

2. Подготовленные листы выложите на противень, застеленный пергаментом. В центре оставьте место для начинки, а края теста загорните внутрь, формируя круглую или произвольную галету.

3. Для крема отделите желток от белка. Смешайте крем-сыр с желтком, сахарной пудрой и крахмалом до однородной массы. Крем должен быть густым, чтобы он не растекался во время выпекания.

4. Персики вымойте, удалите косточки и нарежьте тонкими ломтиками. Крем равномерно распределите по центру галеты, оставляя свободными несколько сантиметров теста по краям. Сверху выложите кусочки персиков.

5. Края теста смажьте взбитым яичным белком и посыпьте миндальными хлопьями. По желанию перед выпечкой можно дополнительно присыпать персики небольшим количеством сахара.

6. Поставьте галету в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 30 минут, пока края теста не станут золотистыми, а миндаль не подрумянится.

7. Дайте готовой галете немного остыть. После этого её можно нарезать на порционные кусочки и подавать к чаю или кофе. Лучше всего для этого рецепта подойдут спелые, но достаточно плотные персики, которые хорошо держат форму во время запекания.

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