Просто тает во рту: как вкусно запечь рыбу на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
153
Просто тает во рту: как вкусно запечь рыбу на обед

Для того, чтобы любая рыба вышламягкой и нежной, ее нужно правильно запечь. Очень важно, как вы нарежете мясо, а также, не стоит забывать о маринаде. Воспользуйтесь следующим рецептом, и у вас получится очень вкусный и изысканный обед, который вы приготовите не один раз.

Видео дня

Идея приготовления вкусной запеченной рыбы на обвд опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Просто тает во рту: как вкусно запечь рыбу на обед

Ингредиенты:

  • рыба целая (судак, карп, скумбрия, красная рыба, любая ваша любимая) – 1 шт.

Для маринада:

  • томатный соус с овощами – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • специи для рыбы – 1 ч.л.
  • сушеный базилик – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • куркума – 1 ч.л.
  • вода – 50 мл.
  • масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Просто тает во рту: как вкусно запечь рыбу на обед

1. Рыбу хорошо промыть, разрезать по спинке, животик не разрезать.

2. Отделить от костей и сделать горизонтальные надрезы ножницами не до конца.

Просто тает во рту: как вкусно запечь рыбу на обед

3. Смешать все ингредиенты для маринада.

Просто тает во рту: как вкусно запечь рыбу на обед

4. Тщательно смазать им рыбу.

5. Запекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

Просто тает во рту: как вкусно запечь рыбу на обед

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты