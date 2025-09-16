Для того, чтобы любая рыба вышламягкой и нежной, ее нужно правильно запечь. Очень важно, как вы нарежете мясо, а также, не стоит забывать о маринаде. Воспользуйтесь следующим рецептом, и у вас получится очень вкусный и изысканный обед, который вы приготовите не один раз.

Идея приготовления вкусной запеченной рыбы на обвд опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

рыба целая (судак, карп, скумбрия, красная рыба, любая ваша любимая) – 1 шт.

Для маринада:

томатный соус с овощами – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

специи для рыбы – 1 ч.л.

сушеный базилик – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

куркума – 1 ч.л.

вода – 50 мл.

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу хорошо промыть, разрезать по спинке, животик не разрезать.

2. Отделить от костей и сделать горизонтальные надрезы ножницами не до конца.

3. Смешать все ингредиенты для маринада.

4. Тщательно смазать им рыбу.

5. Запекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

