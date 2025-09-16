Видео дня
Просто тает во рту: как вкусно запечь рыбу на обед
Для того, чтобы любая рыба вышламягкой и нежной, ее нужно правильно запечь. Очень важно, как вы нарежете мясо, а также, не стоит забывать о маринаде. Воспользуйтесь следующим рецептом, и у вас получится очень вкусный и изысканный обед, который вы приготовите не один раз.
Идея приготовления вкусной запеченной рыбы на обвд опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- рыба целая (судак, карп, скумбрия, красная рыба, любая ваша любимая) – 1 шт.
Для маринада:
- томатный соус с овощами – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- специи для рыбы – 1 ч.л.
- сушеный базилик – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- куркума – 1 ч.л.
- вода – 50 мл.
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу хорошо промыть, разрезать по спинке, животик не разрезать.
2. Отделить от костей и сделать горизонтальные надрезы ножницами не до конца.
3. Смешать все ингредиенты для маринада.
4. Тщательно смазать им рыбу.
5. Запекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.
