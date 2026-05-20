Десерты без выпечки становятся все популярнее, ведь их легко приготовить даже без опыта в кулинарии. Они не требуют духовки, сложных ингредиентов или длительного времени на подготовку. Один из таких вариантов – нежный десерт из печенья и йогурта, который готовится буквально за несколько минут. Он получается легким, мягким и хорошо подходит для подачи к чаю или как быстрый сладкий перекус. Основное время занимает лишь охлаждение в холодильнике.

Идея приготовления вкусного десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 200 г

греческий йогурт – 500 г

сахарная пудра – 4 ст.л. или по вкусу

крепкий кофе – 150 мл.

банан – 1 шт.

ванилин – щепотка

какао-порошок – для посыпки

Способ приготовления:

1. Греческий йогурт смешайте с сахарной пудрой и ванилином до однородной консистенции. Банан нарежьте небольшими кусочками и добавьте к крему, осторожно перемешайте.

2. Отдельно приготовьте крепкий кофе и дайте ему полностью остыть. Печенье быстро погружайте в кофе — лишь на несколько секунд, чтобы оно не размякло слишком сильно.

3. В форму выкладывайте слоями: сначала крем, затем слой печенья, далее снова крем. Чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты.

4. Сверху равномерно посыпьте десерт какао-порошком. Поставьте в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы десерт стабилизировался.

5. После остывания подавайте порционно. Десерт получается нежным, мягким и хорошо держит форму, а вкус сочетает кофейные и сливочные нотки.

