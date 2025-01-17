Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно
Пирог с лососем – по-настоящему изысканное блюдо, которое вы очень легко сможете приготовить в домашних условиях. В основе песочное тесто, которое отлично вымешивается и раскатывается. Оно прекрасно сочетается с вкусной и сочной начинкой.
Идея приготовления сытного пирога с красной рыбой опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Блюдо достаточно сытное и одновременно легкое.
Ингредиенты для теста:
- мука – 300 г
- сливочное масло – 75 г
- сметана – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- красная рыба – 400 г
- лук-порей – 1 шт.
- шпинат – 150 г
- яйца – 3 шт.
- сливки 20% – 100 мл.
- твердый сыр – 100 г
- соль
Способ приготовления:
1. Замешать тесто из просеянной муки, разрыхлителя, масла, сметаны и соли.
2. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут.
3. Пока тесто охлаждается, сварить яйца, порезать лук порей и тушить со сливочным маслом до мягкости.
4. Добавить шпинат, сливки и соль.
5. Тушить еще 5 минут и охладить.
6. Яйца мелко порезать, соединить с тушеными овощами и натертым сыром.
7. Красную рыбу почистить от кожуры и костей, нарезать кусочками, добавить соль.
8. Раскатать большую часть теста, выложить в форму (с бортиками), наполнить начинкой, сверху добавить рыбу.
9. Накрыть меньшей частью теста, плотно защелкнуть края и сделать надрезы для выхода пара.
10. Смазать желтком, выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 35-40 минут.
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