Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
3 минуты
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Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

Пирог с лососем – по-настоящему изысканное блюдо, которое вы очень легко сможете приготовить в домашних условиях. В основе песочное тесто, которое отлично вымешивается и раскатывается. Оно прекрасно сочетается с вкусной и сочной начинкой.

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Идея приготовления сытного пирога с красной рыбой опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Блюдо достаточно сытное и одновременно легкое.

Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

Ингредиенты для теста:

  • мука – 300 г
  • сливочное масло – 75 г
  • сметана – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • красная рыба – 400 г
  • лук-порей – 1 шт.
  • шпинат – 150 г
  • яйца – 3 шт.
  • сливки 20% – 100 мл.
  • твердый сыр – 100 г
  • соль

Способ приготовления:

Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

1. Замешать тесто из просеянной муки, разрыхлителя, масла, сметаны и соли.

2. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

3. Пока тесто охлаждается, сварить яйца, порезать лук порей и тушить со сливочным маслом до мягкости.

4. Добавить шпинат, сливки и соль.

Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

5. Тушить еще 5 минут и охладить.

6. Яйца мелко порезать, соединить с тушеными овощами и натертым сыром.

Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

7. Красную рыбу почистить от кожуры и костей, нарезать кусочками, добавить соль.

Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

8. Раскатать большую часть теста, выложить в форму (с бортиками), наполнить начинкой, сверху добавить рыбу.

Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

9. Накрыть меньшей частью теста, плотно защелкнуть края и сделать надрезы для выхода пара.

Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

10. Смазать желтком, выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 35-40 минут.

Простой и сытный пирог с лососем: готовится элементарно

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