Пирог с лососем – по-настоящему изысканное блюдо, которое вы очень легко сможете приготовить в домашних условиях. В основе песочное тесто, которое отлично вымешивается и раскатывается. Оно прекрасно сочетается с вкусной и сочной начинкой.

Видео дня

Идея приготовления сытного пирога с красной рыбой опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Блюдо достаточно сытное и одновременно легкое.

Ингредиенты для теста:

мука – 300 г

сливочное масло – 75 г

сметана – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

красная рыба – 400 г

лук-порей – 1 шт.

шпинат – 150 г

яйца – 3 шт.

сливки 20% – 100 мл.

твердый сыр – 100 г

соль

Способ приготовления:

1. Замешать тесто из просеянной муки, разрыхлителя, масла, сметаны и соли.

2. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

3. Пока тесто охлаждается, сварить яйца, порезать лук порей и тушить со сливочным маслом до мягкости.

4. Добавить шпинат, сливки и соль.

5. Тушить еще 5 минут и охладить.

6. Яйца мелко порезать, соединить с тушеными овощами и натертым сыром.

7. Красную рыбу почистить от кожуры и костей, нарезать кусочками, добавить соль.

8. Раскатать большую часть теста, выложить в форму (с бортиками), наполнить начинкой, сверху добавить рыбу.

9. Накрыть меньшей частью теста, плотно защелкнуть края и сделать надрезы для выхода пара.

10. Смазать желтком, выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 35-40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: