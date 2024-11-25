Выделение слез при нарезании лука является одним из самых неприятных моментов в приготовлении пищи. Поэтому хозяйкам приходится идти на любые уловки для того, чтобы хоть немного облегчить эти надоедливые ощущения.

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Но теперь все изменилось, ведь доктор Джо, квалифицированный врач с более чем 2,1 миллионами подписчиков в TikTok показал отличный способ нарезки лука. Отныне этот процесс не будет вызывать слез.

По словам Джо, при нарезании лука выделяется газ, который при контакте с влагой в глазах превращается в серную кислоту. Именно поэтому глаза почитают сильно печь и выделяются слезы. Специалист утверждает, что влияние лука на глаза можно минимизировать с помощью простого бумажного полотенца.

Достаточно только смочить полотенце и положить его прямо у лука. Таким образом, газ, выделяемый из овощей, осядет именно на него и не достигнет ваших глаз. Конечно, это не убережет ваши глаза полностью, но точно значительно облегчит неприятные ощущения.

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