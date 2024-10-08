Пряная малосольная скумбрия: рассказываем, как вкусно и быстро приготовить
Скумбрия – одна из самых вкусных и бюджетных видов рыбы, которую можно вкусно запекать, тушить, запекать, а также готовить из нее намазки, салаты, закуски. Еще ее можно очень вкусно солить в домашних условиях, добавив специи и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пряной малосольной скумбрии со специями, солью и сахаром.
Ингредиенты:
- Скумбрия (сырая) – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 0,5 ч.л.
- Перец черный – щепотка
- Кориандр молотый – 0,5 ч. л. л.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Паприка
Способ приготовления:
1. Почистите рыбу, порежьте, уберите кости и плавники.
2. Для маринада: просто все смешайте и смажьте рыбу.
2. Филе складываем друг к другу и скручиваем плотно в пленку. Заворачиваем в рулет и кладем в холодильник на 6-12 часов. Далее в морозилку, минимум на 6 часов (чтобы хорошо замерзло).
4. Перед подачей достаем, даем отогреться минут 20 и нарезаем тонко. Подаем еще подмороженным.
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