Скумбрия – одна из самых вкусных и бюджетных видов рыбы, которую можно вкусно запекать, тушить, запекать, а также готовить из нее намазки, салаты, закуски. Еще ее можно очень вкусно солить в домашних условиях, добавив специи и чеснок.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пряной малосольной скумбрии со специями, солью и сахаром.

Ингредиенты:

Скумбрия (сырая) – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Перец черный – щепотка

Кориандр молотый – 0,5 ч. л. л.

Чеснок – 2-3 зуб.

Паприка

Способ приготовления:

1. Почистите рыбу, порежьте, уберите кости и плавники.

2. Для маринада: просто все смешайте и смажьте рыбу.

2. Филе складываем друг к другу и скручиваем плотно в пленку. Заворачиваем в рулет и кладем в холодильник на 6-12 часов. Далее в морозилку, минимум на 6 часов (чтобы хорошо замерзло).

4. Перед подачей достаем, даем отогреться минут 20 и нарезаем тонко. Подаем еще подмороженным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: