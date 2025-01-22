Пряники-медовики, которые готовили в Украине на Сретение: рецепт
Сретение – это день, когда зима встречается с весной. А поскольку приход весны предполагает появление солнышка, зелени, а также хорошего настроения, стоит уметь правильно ее призывать.
Специально для этого в Украине принято готовить пряники-медовики, аромат и сладость которых должны заставить весну прийти как можно быстрее. Как приготовить пряники-медовики на Сретении, рассказывает FoodOboz.
Ингредиенты
- Мед – 50 гр
- Мука – 250 гр
- Яйцо – 1 шт
- Желток – 1 шт
- Сахар – 75 гр
- Сода – ½ ч.л.
- Корица – ½ ч.л.
- Орехи иссеченные – горсть
Способ приготовления
1. В мед всыпать корицу и растопить на водяной бане.
2. Влить мед в муку, слегка размешать.
3. Добавить яйца, сахар, соду и замесить тугое тесто. Вымешивать нужно в течение 20-30 минут.
4. Накрыть тесто пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1-2 дня.
5. Раскатать тесто в пласт, толщиной около 3 мм, вырезать формочками медовики.
6. По желанию медовики можно смазать белком и посыпать рублеными орехами.
7. Выложить на противень, притрушенный мукой, и выпекать в течение 10 минут при 190-200 градусах.
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