Пряники-медовики, которые готовили в Украине на Сретение: рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Пряники-медовики, которые готовили в Украине на Сретение: рецепт

Сретение – это день, когда зима встречается с весной. А поскольку приход весны предполагает появление солнышка, зелени, а также хорошего настроения, стоит уметь правильно ее призывать.

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Специально для этого в Украине принято готовить пряники-медовики, аромат и сладость которых должны заставить весну прийти как можно быстрее. Как приготовить пряники-медовики на Сретении, рассказывает FoodOboz.

Пряники-медовики, которые готовили в Украине на Сретение: рецепт

Ингредиенты

  • Мед – 50 гр
  • Мука – 250 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Желток – 1 шт
  • Сахар – 75 гр
  • Сода – ½ ч.л.
  • Корица – ½ ч.л.
  • Орехи иссеченные – горсть

Способ приготовления

1. В мед всыпать корицу и растопить на водяной бане.

Пряники-медовики, которые готовили в Украине на Сретение: рецепт

2. Влить мед в муку, слегка размешать.

3. Добавить яйца, сахар, соду и замесить тугое тесто. Вымешивать нужно в течение 20-30 минут.

4. Накрыть тесто пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1-2 дня.

5. Раскатать тесто в пласт, толщиной около 3 мм, вырезать формочками медовики.

Пряники-медовики, которые готовили в Украине на Сретение: рецепт

6. По желанию медовики можно смазать белком и посыпать рублеными орехами.

7. Выложить на противень, притрушенный мукой, и выпекать в течение 10 минут при 190-200 градусах.

Пряники-медовики, которые готовили в Украине на Сретение: рецепт

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