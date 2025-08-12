Кабачки – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также супов, салатов, а также икры. Еще их можно очень быстро замариновать, стушить и нафаршировать овощами, мясом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков со специями в пакете всего за 30 минут.

Ингредиенты:

Цуккини или кабачки 2 шт.

Лук синий 1 шт.

Для маринада:

Соль 0,5 ч.л

Перец 0,5 ч.л

Паприка 1 ч.л

Сахар 1 ч.л

Яблочный или винный уксус 3 ст.л

Горчица в зернах 3 ст.л

Петрушка или укроп пучок

Способ приготовления:

1. Цуккини (кабачки), обязательно молодые и лук нарезать тонкими ломтиками и переложить в пакет.

2. Добавить все ингредиенты для маринада. Закрыть пакет и все тщательно смешать. Оставить мариноваться на 30 минут.

Приоткрыть пакет и слить всю жидкость, после подавать!

