Пряные маринованные кабачки в пакете: рецепт самой быстрой и вкусной закуски
Кабачки – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также супов, салатов, а также икры. Еще их можно очень быстро замариновать, стушить и нафаршировать овощами, мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков со специями в пакете всего за 30 минут.
Ингредиенты:
- Цуккини или кабачки 2 шт.
- Лук синий 1 шт.
Для маринада:
- Соль 0,5 ч.л
- Перец 0,5 ч.л
- Паприка 1 ч.л
- Сахар 1 ч.л
- Яблочный или винный уксус 3 ст.л
- Горчица в зернах 3 ст.л
- Петрушка или укроп пучок
Способ приготовления:
1. Цуккини (кабачки), обязательно молодые и лук нарезать тонкими ломтиками и переложить в пакет.
2. Добавить все ингредиенты для маринада. Закрыть пакет и все тщательно смешать. Оставить мариноваться на 30 минут.
Приоткрыть пакет и слить всю жидкость, после подавать!
