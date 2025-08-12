Пряные маринованные кабачки в пакете: рецепт самой быстрой и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
42
Пряные маринованные кабачки в пакете: рецепт самой быстрой и вкусной закуски

Кабачки – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также супов, салатов, а также икры. Еще их можно очень быстро замариновать, стушить и нафаршировать овощами, мясом.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков со специями в пакете всего за 30 минут. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Цуккини или кабачки 2 шт. 
  • Лук синий 1 шт.

Для маринада:

  • Соль 0,5 ч.л
  • Перец 0,5 ч.л
  • Паприка  1 ч.л
  • Сахар 1 ч.л
  • Яблочный или винный уксус 3 ст.л
  • Горчица в зернах 3 ст.л
  • Петрушка или укроп пучок

Способ приготовления: 

1. Цуккини (кабачки), обязательно молодые и лук нарезать тонкими ломтиками и переложить в пакет.

Овощи для салата

 2. Добавить все ингредиенты для маринада. Закрыть пакет и все тщательно смешать. Оставить мариноваться на 30 минут.

Сколько мариновать кабачки

Приоткрыть пакет и слить всю жидкость, после подавать!

Готовая закуска

