Пряные маринованные шампиньоны наскоро: можно есть уже через два часа

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Пряные маринованные шампиньоны наскоро: можно есть уже через два часа

Шампиньоны – идеальные грибы для приготовления разнообразных вкусных закусок. Продукт можно замариновать в легкой заправке из зелени. Блюдо станет отличным дополнением праздничного стола или на каждый день.

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Идея приготовления быстрых маринованных грибов опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Есть готовый продукт можно уже через два часа после маринования.

Пряные маринованные шампиньоны наскоро: можно есть уже через два часа

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 800 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • зелень – по вкусу
  • мед – 1 ч. л.
  • горчица – 0,5 ч.л.
  • сок лимона – 1 ст. л.
  • специи и чеснок – по желанию
  • вода – 150 мл

Способ приготовления:

Пряные маринованные шампиньоны наскоро: можно есть уже через два часа

1. Высыпать грибы в кастрюлю, добавить 150 мл воды и поставить на огонь.

Пряные маринованные шампиньоны наскоро: можно есть уже через два часа

2. Довести до кипения и варить под крышкой, пока они не пустят сок.

Пряные маринованные шампиньоны наскоро: можно есть уже через два часа

3. Снять крышку и выпарить всю воду на сильном огне.

4. К горячим грибам добавить соус и перемешать.

Пряные маринованные шампиньоны наскоро: можно есть уже через два часа

5. Оставить на 1-2 часа.

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