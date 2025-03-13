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Пряные маринованные шампиньоны наскоро: можно есть уже через два часа
Шампиньоны – идеальные грибы для приготовления разнообразных вкусных закусок. Продукт можно замариновать в легкой заправке из зелени. Блюдо станет отличным дополнением праздничного стола или на каждый день.
Идея приготовления быстрых маринованных грибов опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Есть готовый продукт можно уже через два часа после маринования.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 800 г
- соль – 0,5 ч.л.
- зелень – по вкусу
- мед – 1 ч. л.
- горчица – 0,5 ч.л.
- сок лимона – 1 ст. л.
- специи и чеснок – по желанию
- вода – 150 мл
Способ приготовления:
1. Высыпать грибы в кастрюлю, добавить 150 мл воды и поставить на огонь.
2. Довести до кипения и варить под крышкой, пока они не пустят сок.
3. Снять крышку и выпарить всю воду на сильном огне.
4. К горячим грибам добавить соус и перемешать.
5. Оставить на 1-2 часа.
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