Шампиньоны – идеальные грибы для приготовления разнообразных вкусных закусок. Продукт можно замариновать в легкой заправке из зелени. Блюдо станет отличным дополнением праздничного стола или на каждый день.

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Идея приготовления быстрых маринованных грибов опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Есть готовый продукт можно уже через два часа после маринования.

Ингредиенты:

шампиньоны – 800 г

соль – 0,5 ч.л.

зелень – по вкусу

мед – 1 ч. л.

горчица – 0,5 ч.л.

сок лимона – 1 ст. л.

специи и чеснок – по желанию

вода – 150 мл

Способ приготовления:

1. Высыпать грибы в кастрюлю, добавить 150 мл воды и поставить на огонь.

2. Довести до кипения и варить под крышкой, пока они не пустят сок.

3. Снять крышку и выпарить всю воду на сильном огне.

4. К горячим грибам добавить соус и перемешать.

5. Оставить на 1-2 часа.

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