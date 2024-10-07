Пряные маринованные сливы на зиму: как приготовить популярную закуску

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Пряные маринованные сливы на зиму: как приготовить популярную закуску

Самое время замариновать сливы на зиму. Такой продукт может быть превосходной самостоятельной закуской или дополнением к другим блюдам. Все что нужно сделать, это очень простой пикантный маринад.

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Идея приготовления маринованных слив на зиму опубликована на странице фудблогера Светланы с ником sveta recepty в Instagram. Обязательно извлеките из плодов косточки.

Пряные маринованные сливы на зиму: как приготовить популярную закуску

Ингредиенты:

  • сливы – 1,5 кг.

Для маринада:

  • вода – 1 л.
  • сахар – 200 г
  • уксус – 75 мл.
  • душистый перец – 5 горошин
  • гвоздика – 5 шт.
  • корица – 0,25 ч.л.

Способ приготовления:

Пряные маринованные сливы на зиму: как приготовить популярную закуску

1. Сливы помыть, вытащить из них косточки.

Пряные маринованные сливы на зиму: как приготовить популярную закуску

2. Бланшировать в горячей воде 2-3 минуты.

Пряные маринованные сливы на зиму: как приготовить популярную закуску

3. Поставить сливы в банки.

4. Залить маринад (для маринада смешать все продукты и довести до кипения).

Пряные маринованные сливы на зиму: как приготовить популярную закуску

5. Стерилизовать 15 минут.

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