Самое время замариновать сливы на зиму. Такой продукт может быть превосходной самостоятельной закуской или дополнением к другим блюдам. Все что нужно сделать, это очень простой пикантный маринад.

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Идея приготовления маринованных слив на зиму опубликована на странице фудблогера Светланы с ником sveta recepty в Instagram. Обязательно извлеките из плодов косточки.

Ингредиенты:

сливы – 1,5 кг.

Для маринада:

вода – 1 л.

сахар – 200 г

уксус – 75 мл.

душистый перец – 5 горошин

гвоздика – 5 шт.

корица – 0,25 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сливы помыть, вытащить из них косточки.

2. Бланшировать в горячей воде 2-3 минуты.

3. Поставить сливы в банки.

4. Залить маринад (для маринада смешать все продукты и довести до кипения).

5. Стерилизовать 15 минут.