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Пряные маринованные сливы на зиму: как приготовить популярную закуску
Самое время замариновать сливы на зиму. Такой продукт может быть превосходной самостоятельной закуской или дополнением к другим блюдам. Все что нужно сделать, это очень простой пикантный маринад.
Идея приготовления маринованных слив на зиму опубликована на странице фудблогера Светланы с ником sveta recepty в Instagram. Обязательно извлеките из плодов косточки.
Ингредиенты:
- сливы – 1,5 кг.
Для маринада:
- вода – 1 л.
- сахар – 200 г
- уксус – 75 мл.
- душистый перец – 5 горошин
- гвоздика – 5 шт.
- корица – 0,25 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сливы помыть, вытащить из них косточки.
2. Бланшировать в горячей воде 2-3 минуты.
3. Поставить сливы в банки.
4. Залить маринад (для маринада смешать все продукты и довести до кипения).
5. Стерилизовать 15 минут.