Пышки называют по-разному в каждом регионе Украины. В любом случае пампухи, пухкеники, ямки, долки или пончики – это блюдо, которое обязательно должно присутствовать на праздничном столе в сочельник.

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Как приготовить традиционные украинские пончики в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Мартыновская. Она утверждает, что, приготовив их в обычный будний день, вам обязательно удастся собрать за столом всю семью.

Ингредиенты

Молоко – 125 мл

Яйца – 2 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар

Соль – щепотка

Мука – 250 г

Разрыхлитель – ½ ч. л.

Цедра апельсина

Корица – для подачи

Сахарная пудра – для подачи

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости до однородности.

2. Масло разогреваем до 180 градусов.

3. Набираем тесто ложкой и отправляем в растительное масло. Обжариваем до золотистости со всех сторон.

4. Еще горячие пончики присыпаем сахарной пудрой, смешанной с корицей.

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