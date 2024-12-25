Пухкеники, ямки или долки: как приготовить традиционные украинские пончики
Пышки называют по-разному в каждом регионе Украины. В любом случае пампухи, пухкеники, ямки, долки или пончики – это блюдо, которое обязательно должно присутствовать на праздничном столе в сочельник.
Как приготовить традиционные украинские пончики в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Мартыновская. Она утверждает, что, приготовив их в обычный будний день, вам обязательно удастся собрать за столом всю семью.
Ингредиенты
- Молоко – 125 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Ванильный сахар
- Соль – щепотка
- Мука – 250 г
- Разрыхлитель – ½ ч. л.
- Цедра апельсина
- Корица – для подачи
- Сахарная пудра – для подачи
Способ приготовления
1. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости до однородности.
2. Масло разогреваем до 180 градусов.
3. Набираем тесто ложкой и отправляем в растительное масло. Обжариваем до золотистости со всех сторон.
4. Еще горячие пончики присыпаем сахарной пудрой, смешанной с корицей.
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