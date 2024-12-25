Пухкеники, ямки или долки: как приготовить традиционные украинские пончики

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Пухкеники, ямки или долки: как приготовить традиционные украинские пончики

Пышки называют по-разному в каждом регионе Украины. В любом случае пампухи, пухкеники, ямки, долки или пончики – это блюдо, которое обязательно должно присутствовать на праздничном столе в сочельник.

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Как приготовить традиционные украинские пончики в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Мартыновская. Она утверждает, что, приготовив их в обычный будний день, вам обязательно удастся собрать за столом всю семью.

Пухкеники, ямки или долки: как приготовить традиционные украинские пончики

Ингредиенты

  • Молоко – 125 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар
  • Соль – щепотка
  • Мука – 250 г
  • Разрыхлитель – ½ ч. л.
  • Цедра апельсина
  • Корица – для подачи
  • Сахарная пудра – для подачи

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости до однородности.

Пухкеники, ямки или долки: как приготовить традиционные украинские пончики

2. Масло разогреваем до 180 градусов.

Пухкеники, ямки или долки: как приготовить традиционные украинские пончики

3. Набираем тесто ложкой и отправляем в растительное масло. Обжариваем до золотистости со всех сторон.

Пухкеники, ямки или долки: как приготовить традиционные украинские пончики

4. Еще горячие пончики присыпаем сахарной пудрой, смешанной с корицей.

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